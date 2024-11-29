The Witcher 3: Wild Hunt : Le mod « The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition » est disponible

Apportant de nombreuses améliorations visuelles, le mod « The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition » est arrivé pour The Witcher 3: Wild Hunt et CD Projekt RED en a pris connaissance.

Le mod « The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition » de The Witcher 3 est là

The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition est un projet créé par le cœur qui améliore et retravaille une grande quantité d'éléments du jeu (textures, modèles, matériaux et autres), et le nombre de ces changement peut être compté en milliers. Tout est fait avec soin et dans les moindres détails. Tout cela a pour but de rendre le jeu plus détaillé, plus réaliste, plus cohérent et de refléter le plus fidèlement possible l'atmosphère sale du monde de The Witcher. Vous pouvez désormais vivre la plus belle aventure qui soit avec The Witcher 3 : Wild Hunt.

The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition mod is out! ✨



Created by Halk Hogan, it's the final version of the project, which improves and reworks various game assets (textures, models, materials and more). It aims to make the game more detailed and realistic while still… pic.twitter.com/SQm6osEH7m — The Witcher (@witchergame) November 27, 2024

PC Édition Standard → 9,59 € au lieu de 30 €, soit 68 % de réduction. Édition Game Of The Year → 11,79 € au lieu de 50 €, soit 76 % de réduction.

Xbox One et Series Édition Standard → 4,79 € au lieu de 30 €, soit 84 % de réduction. Édition Complete Edition → 9,59 € au lieu de 50 €, soit 81 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Depuis la sortie de, de très nombreuses personnes ont créé leur(s) mod(s) afin d'apporter de nouveaux éléments ou améliorer quelques aspects du jeu de CD Projekt RED. Certains sortent, évidemment, du lot. À l'image, qui est désormais disponible et qui a même attiré l'œil du studio de développement polonais à l'origine de la trilogie The Witcher.En effet, via. Celui-ci améliore grandement l'aspect visuel du titre de CD Projekt RED. La description du mod en question, qui est créé par Halk Hogan PL, est la suivante :Ainsi,. Sans oublier, des améliorations en ce qui concerne l'éclairage. Le tout étant montré dans une vidéo, disponible sur la chaîne YouTube d'Halk Hogan. Autant dire que le résultat est plutôt impressionnant.D'ailleurs,. CD Projekt RED l'a mentionné dans une publication sur le compte Twitter/X The Witcher et en a ainsi fait la publicité, afin de le faire connaître à la communauté.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch. Par ailleurs, sachez que vous pouvez vous procurer le jeu tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous proposant des réductions sur les versions PC ainsi que sur des cartes PlayStation Store :