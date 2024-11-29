The Witcher 3: Wild Hunt : Le mod « The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition » est disponible

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 novembre 2024 à 14h25
Apportant de nombreuses améliorations visuelles, le mod « The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition » est arrivé pour The Witcher 3: Wild Hunt et CD Projekt RED en a pris connaissance.
The Witcher 3: Wild Hunt : Le mod « The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition » est disponible
Depuis la sortie de The Witcher 3: Wild Hunt, de très nombreuses personnes ont créé leur(s) mod(s) afin d'apporter de nouveaux éléments ou améliorer quelques aspects du jeu de CD Projekt RED. Certains sortent, évidemment, du lot. À l'image du mod « The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition », qui est désormais disponible et qui a même attiré l'œil du studio de développement polonais à l'origine de la trilogie The Witcher.

Le mod « The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition » de The Witcher 3 est là

En effet, via le fameux site NexusMods, il est possible de télécharger et installer le mod « The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition » à destination de The Witcher 3: Wild Hunt. Celui-ci améliore grandement l'aspect visuel du titre de CD Projekt RED. La description du mod en question, qui est créé par Halk Hogan PL, est la suivante : 
The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition est un projet créé par le cœur qui améliore et retravaille une grande quantité d'éléments du jeu (textures, modèles, matériaux et autres), et le nombre de ces changement peut être compté en milliers. Tout est fait avec soin et dans les moindres détails. Tout cela a pour but de rendre le jeu plus détaillé, plus réaliste, plus cohérent et de refléter le plus fidèlement possible l'atmosphère sale du monde de The Witcher. Vous pouvez désormais vivre la plus belle aventure qui soit avec The Witcher 3 : Wild Hunt.
Ainsi, ce mod apporte notamment de plus belles textures, de plus beaux reliefs et de plus amples détails à certains éléments présents dans The Witcher 3: Wild Hunt. Sans oublier, des améliorations en ce qui concerne l'éclairage. Le tout étant montré dans une vidéo, disponible sur la chaîne YouTube d'Halk Hogan. Autant dire que le résultat est plutôt impressionnant.

Miniature vidéo

D'ailleurs, le mod « The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition » n'est pas passé inaperçu. CD Projekt RED l'a mentionné dans une publication sur le compte Twitter/X The Witcher et en a ainsi fait la publicité, afin de le faire connaître à la communauté.
Rappelons, en guise de conclusion, que The Witcher 3: Wild Hunt est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch. Par ailleurs, sachez que vous pouvez vous procurer le jeu tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous proposant des réductions sur les versions PC ainsi que sur des cartes PlayStation Store :
  • PC
    • Édition Standard → 9,59 € au lieu de 30 €, soit 68 % de réduction.
    • Édition Game Of The Year → 11,79 € au lieu de 50 €, soit 76 % de réduction.
  • Xbox One et Series
    • Édition Standard → 4,79 € au lieu de 30 €, soit 84 % de réduction.
    • Édition Complete Edition → 9,59 € au lieu de 50 €, soit 81 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 : La qualité des intrigues secondaires était « une priorité absolue »
The Witcher 3 02 juillet 2026

The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 : La qualité des intrigues secondaires était « une priorité absolue »

Les développeurs de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 ont porté une attention toute particulière et « beaucoup d'efforts » aux intrigues secondaires.
The Witcher : La voix de Geralt donne son avis sur l'interprétation d'Henry Cavill et de Liam Hemsworth dans la série TV
The Witcher 3 17 juin 2026

The Witcher : La voix de Geralt donne son avis sur l'interprétation d'Henry Cavill et de Liam Hemsworth dans la série TV

La voix de Geralt dans les jeux, Doug Cockle, s'est exprimée à propos du jeu d'acteur d'Henry Cavill et de Liam Hemsworth dans la série TV de Netflix.
Un nouveau spin-off de The Witcher développé en secret ?
The Witcher 3 17 juin 2026

Un nouveau spin-off de The Witcher développé en secret ?

Entre le quatrième opus de la franchise et le nouveau DLC de The Witcher 3, CD Projekt RED est très occupé en ce moment. Mais un rapport suggère que les équipes travailleraient également sur un autre projet.

commentaire (0)