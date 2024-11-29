The Witcher 3: Wild Hunt : Le mod « The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition » est disponible

Apportant de nombreuses améliorations visuelles, le mod « The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition » est arrivé pour The Witcher 3: Wild Hunt et CD Projekt RED en a pris connaissance.
Depuis la sortie de The Witcher 3: Wild Hunt
, de très nombreuses personnes ont créé leur(s) mod(s) afin d'apporter de nouveaux éléments ou améliorer quelques aspects du jeu de CD Projekt RED. Certains sortent, évidemment, du lot. À l'image du mod « The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition »
, qui est désormais disponible et qui a même attiré l'œil du studio de développement polonais à l'origine de la trilogie The Witcher.
Le mod « The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition » de The Witcher 3 est là
En effet, via le fameux site NexusMods, il est possible de télécharger et installer le mod « The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition » à destination de The Witcher 3: Wild Hunt
. Celui-ci améliore grandement l'aspect visuel du titre de CD Projekt RED. La description du mod en question, qui est créé par Halk Hogan PL, est la suivante :
The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition est un projet créé par le cœur qui améliore et retravaille une grande quantité d'éléments du jeu (textures, modèles, matériaux et autres), et le nombre de ces changement peut être compté en milliers. Tout est fait avec soin et dans les moindres détails. Tout cela a pour but de rendre le jeu plus détaillé, plus réaliste, plus cohérent et de refléter le plus fidèlement possible l'atmosphère sale du monde de The Witcher. Vous pouvez désormais vivre la plus belle aventure qui soit avec The Witcher 3 : Wild Hunt.
Ainsi, ce mod apporte notamment de plus belles textures, de plus beaux reliefs et de plus amples détails à certains éléments présents dans The Witcher 3: Wild Hunt
. Sans oublier, des améliorations en ce qui concerne l'éclairage. Le tout étant montré dans une vidéo, disponible sur la chaîne YouTube d'Halk Hogan. Autant dire que le résultat est plutôt impressionnant.
D'ailleurs, le mod « The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition » n'est pas passé inaperçu
. CD Projekt RED l'a mentionné dans une publication sur le compte Twitter/X The Witcher et en a ainsi fait la publicité, afin de le faire connaître à la communauté.
Rappelons, en guise de conclusion, que The Witcher 3: Wild Hunt
est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch. Par ailleurs, sachez que vous pouvez vous procurer le jeu tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous proposant des réductions sur les versions PC ainsi que sur des cartes PlayStation Store :
- PC
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