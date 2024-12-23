The Witcher 3: Wild Hunt : L'âge de Geralt est (enfin) connu

Grâce au nouveau livre Le Sorceleur/The Witcher, nous connaissons l'âge de Geralt de Riv, au moment des événements de The Witcher 3: Wild Hunt.

L'âge de Geralt de Riv dans The Witcher 3 révélé

We finally know how old Geralt of Rivia's supposed to be, and even though he's nearly at retirement age in The Witcher 3, he's actually younger than I expected. https://t.co/NthlcVr7jn — PC Gamer (@pcgamer) December 23, 2024

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Comme vous le savez probablement déjà, l'auteur de la saga Le Sorceleur/The Witcher, Andrzej Sapkowski, a écrit un nouveau livre centré sur Geralt de Riv, déjà paru en Pologne, soit « Rozdroże Krukó » en polonais, et que nous pourrions traduire en « Raven's Crossing » dans la langue de Shakespeare.En effet, comme reporté par les journalistes du site PC Gamer, d'après les informations partagées dans le nouveau roman Le Sorceleur/The Witcher, qui se concentre sur la jeunesse du Loup Blanc, Geralt de Riv est né en 1211.Après un rapide calcul, et étant donné que les événements du troisième volet de la saga vidéoludique de CD Projekt RED débutent en 1272, cela signifie que, et 64 dans la dernière extension du jeu, soit Blood and Wine. Un fait qui est relativement intéressant, car, pour de nombreux fans de l'univers, Geralt de Riv était beaucoup plus vieux que cela. Or, ce n'est pas le cas.Comme dit précédemment, le roman « Rozdroże Krukó » propose une nouvelle histoire centrée sur Geralt de Riv, et plus précisément sur son passé et ses débuts en tant que Sorceleur. À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons pas la date de sortie de ce nouvel ouvrage en France. Il va donc falloir faire preuve de patience avant de pouvoir lire les nouvelles aventures du Loup Blanc.En attendant, vous pouvez toujours vous plonger ou vous replonger dans, qui est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC et Nintendo Switch. Sachez que vous pouvez vous procurer le jeu tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous proposant des réductions sur les versions PC ainsi que sur des cartes PlayStation Store :