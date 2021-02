The Witcher 3 : Une cinématique version PS1 créée par un artiste

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Bien quesoit sorti ensur PS4, Xbox One, PC, et plus tard sur Switch,ne cesse de faire parler de lui et continue de passionner les fans de la licence.Dernièrement, c'est une cinématique culte du jeu que nous avons pu découvrir ou redécouvrir grâce àCelle-ci nous propose un angle totalement différent de ce que nous connaissons actuellement, offrant alors. Il s'agit de la scène la plus emblématique de, celle oùSelon les dires du vidéaste, il s'agit ici d'un « Demake », et s'il reprend en majeur partie les véritables mouvements et répliques de la cinématique, mais sous un format PS1, le youtubeur a quelque peu modifié la discussion pour en faire une scène comique.Ce n'est pas la première fois qu'transforme un jeu récent en un titre datant de l'époque de la PS1. Celui-ci a déjà fait de même avec le titre tant controversé de CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 , et le résultat est plutôt réjouissant.