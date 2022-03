The Witcher 3 : Un easter egg découvert, 7 ans après la sortie du titre

It's kind of poetic that my 7-year Easter egg was found almost 7 years after the release of @witchergame.

Hats off to @xLetalis for his detective work on the game! https://t.co/bCXVFrOtbY — Philipp Weber (@PhiWeber) March 20, 2022

PC Édition Standard → 13,69 € au lieu de 29,99 €, soit 54 % de réduction. Édition Game Of The Year → 16,89 € au lieu de 49,99 €, soit 66 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 13,2 € au lieu de 29,99 €, soit 56 % de réduction. Édition Game Of The Year → 10,99 € au lieu de 49,99 €, soit 78 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



L'intérêt pour The Witcher 3: Wild Hunt a été relancé depuis la sortie des deux premières saisons de la série Netflix, The Witcher. De plus, il est considéré comme l'un des plus grands RPG de l'histoire du jeu vidéo. De ce fait, de nombreux joueurs et joueuses jouent encore au troisième opus des aventures de Geralt de Riv.À ce propos,. En effet, le YouTuber xLetalis a récemment publié une vidéo à ce sujet : l'un des personnages du DLC Blood & Wine refait surface, après la réalisation de sa quête. Il s'agit de Vivienne de Tabris.Pour contextualiser l'ensemble, sachez que la quête de Vivienne est à retrouver dans la dernière extension du titre. Vous pouvez la rencontrer à Toussaint. Celle-ci est frappée d'une malédiction la transformant en oiseau. En bon Sorceleur, Geralt de Riv propose alors ses services. Une fois la malédiction levée, Vivienne n'a plus que 7 ans à vivre, et ce en tant qu'humaine.xLetalis a découvert qu'en méditant pendant 7 ans dans le jeu,. Et ce, plus précisément, dans la chambre de Yennefer à Kaer Trolde (Skellige). Malheureusement, elle a succombé et est retrouvée morte.Le développeur et chef designer des quêtes chez CD Projekt Red, Philipp Weber, a d'ailleurs confirmé cet easter egg et secret, dans un récent tweet. D'ailleurs, il semblerait qu'il y en ait encore beaucoup d'autres à découvrir car Philipp Weber à déclaré à IGN : « Tout le monde a caché tellement de détails au cours des derniers mois de développement que les joueurs vont probablement encore trouver quelque chose de nouveau un jour ».Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. La mise à jour next-gen du soft est normalement prévue pour cette année. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :