The Witcher 3 : Réparer les armes et armures, comment faire ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 janvier 2025 à 14h59
Nous vous expliquons comment réparer les armes et les armures de Geralt sur The Witcher 3: Wild Hunt.
The Witcher 3 : Réparer les armes et armures, comment faire ?
Tout au long de leur aventure sur The Witcher 3: Wild Hunt, les joueurs et les joueuses devront éliminer différents ennemis, humains ou bien monstres, en utilisant les deux épées de Geralt (épée en acier et épée en argent) et devront faire attention à leurs pièces d'armure équipées pour bénéficier d'un bon build. Toutefois, les équipements de Geralt peuvent perdre en durabilité et doivent ainsi être réparés.

Ainsi, ci-dessous, nous vous expliquons comment réparer les armes et les armures de Geralt sur The Witcher 3: Wild Hunt.

Réparer les armes et les armures sur The Witcher 3

La durabilité des armes et armures sur The Witcher 3: Wild Hunt

Comme vous pourrez le constater, sur The Witcher 3, au bout d'un certain temps, et à force d'utiliser certaines armes et armures, vous apercevrez sur votre écran un logo représentant deux épées et une silhouette en armure, avec une marque rouge sur l'un de ces éléments (comme sur l'image ci-dessous). Cela signifie que l'un de ces items (soit celui ou ceux en rouge) doit être réparé, car sa durabilité est amoindrie, voire critique.

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Pour réparer les armes et les armures de Geralt de Riv sur The Witcher 3, deux solutions s'offrent alors à vous. Dans les deux cas, cela vous coûtera quelques pièces ou bien quelques ressources. Mais, sans plus tarder, voici comment faire.

Rendre visite à un armurier ou forgeron

the-witcher-3-wild-hunt-icone-armurierthe-witcher-3-wild-hunt-icone-forgeronL'une des premières méthodes pour réparer les armes et armures sur The Witcher 3 consiste à aller voir un armurier ou bien un forgeron (icônes ci-contre). Il s'agit de PNJ spécifiques, que vous pourrez croiser tout au long de votre aventure et à des emplacements bien précis. Généralement, ces derniers sont situés dans des villages ou villes.

Dès que vous êtes devant un armurier ou un forgeron, interagissez avec lui et demandez à regarder ses objets à vendre. Or, ce qui nous intéresse n'est pas son inventaire. À partir du menu qui s'est ouvert sur votre écran, naviguez dans les onglets jusqu'à atteindre celui nommé « Réparer ». À présent, il ne vous reste plus qu'à réparer l'arme et/ou la pièce d'armure, qui est dans un mauvais état (durabilité basse).

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Remarquons que vous pouvez réparer l'ensemble des équipements de Geralt en actionnant la touche indiquée en bas de l'écran (Carré sur consoles PlayStation, par exemple) ou dans l'encart au centre.

Fabriquer et utiliser les kits de réparation

Si vous n'avez pas la possibilité de rendre visite à un armurier ou forgeron dans l'immédiat, ou encore si vous n'avez pas l'argent requis, sachez que vous pouvez réparer les armes et les armures de Geralt en fabriquant et en utilisant des kits de réparation.

Il est possible de les fabriquer soi-même via l'alchimie, à condition d'avoir trouvé le schéma adéquat et de posséder les ressources demandées, ou bien d'en acheter auprès de marchands. Généralement, les armuriers et forgerons vendent des kits de réparation d'arme et/ou d'armure.

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Sur The Witcher 3: Wild Hunt, il existe différents types de kits de réparation, qui augmentent plus ou moins la durabilité d'une arme ou d'une pièce d'armure. 
  • Kit de réparation d'amateur → Redonne 15 % de durabilité à l'objet.
  • Kit de réparation de compagnon → Redonne 40 % de durabilité à l'objet.
  • Kit de réparation de maître → Redonne 90 % de durabilité à l'objet.
Nous ne pouvons que vous conseiller d'avoir toujours quelques kits de réparation dans votre inventaire, afin de réparer les armes et les armures de Geralt dès que nécessaire et à la volée. Cela vous permettra, par exemple, de continuer vos quêtes, sans devoir faire des allers-retours inutiles auprès d'un armurier ou forgeron.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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