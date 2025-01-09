The Witcher 3 : Réparer les armes et armures, comment faire ?

Nous vous expliquons comment réparer les armes et les armures de Geralt sur The Witcher 3: Wild Hunt.

Réparer les armes et les armures sur The Witcher 3

La durabilité des armes et armures sur The Witcher 3: Wild Hunt

Rendre visite à un armurier ou forgeron

Fabriquer et utiliser les kits de réparation

Kit de réparation d'amateur → Redonne 15 % de durabilité à l'objet.

Kit de réparation de compagnon → Redonne 40 % de durabilité à l'objet.

Kit de réparation de maître → Redonne 90 % de durabilité à l'objet.

Tout au long de leur aventure sur, les joueurs et les joueuses devront éliminer différents ennemis, humains ou bien monstres, en utilisant les deux épées de Geralt (épée en acier et épée en argent) et devront faire attention à leurs pièces d'armure équipées pour bénéficier d'un bon build. Toutefois, les équipements de Geralt peuvent perdre en durabilité et doivent ainsi être réparés.Ainsi, ci-dessous,Comme vous pourrez le constater, sur, au bout d'un certain temps, et à force d'utiliser certaines armes et armures, vous apercevrez sur votre écran un logo représentant deux épées et une silhouette en armure, avec une marque rouge sur l'un de ces éléments (comme sur l'image ci-dessous). Cela signifie que l'un de ces items (soit celui ou ceux en rouge) doit être réparé, car sa durabilité est amoindrie, voire critique.Pour, deux solutions s'offrent alors à vous. Dans les deux cas, cela vous coûtera quelques pièces ou bien quelques ressources. Mais, sans plus tarder, voici comment faire.L'une des premières méthodes pourconsiste à aller voir un armurier ou bien un forgeron (icônes ci-contre). Il s'agit de PNJ spécifiques, que vous pourrez croiser tout au long de votre aventure et à des emplacements bien précis. Généralement, ces derniers sont situés dans des villages ou villes.Dès que vous êtes devant un armurier ou un forgeron, interagissez avec lui et demandez à regarder ses objets à vendre. Or, ce qui nous intéresse n'est pas son inventaire. À partir du menu qui s'est ouvert sur votre écran, naviguez dans les onglets jusqu'à atteindre celui nommé « Réparer ». À présent, il ne vous reste plus qu'à, qui est dans un mauvais état (durabilité basse).Remarquons que vous pouvezen actionnant la touche indiquée en bas de l'écran (Carré sur consoles PlayStation, par exemple) ou dans l'encart au centre.Si vous n'avez pas la possibilité de rendre visite à un armurier ou forgeron dans l'immédiat, ou encore si vous n'avez pas l'argent requis, sachez que vous pouvezen fabriquant et en utilisant des kits de réparation.Il est possible de les fabriquer soi-même via l'alchimie, à condition d'avoir trouvé le schéma adéquat et de posséder les ressources demandées, ou bien d'en acheter auprès de marchands. Généralement, les armuriers et forgerons vendent des kits de réparation d'arme et/ou d'armure.Sur, il existe différents types de kits de réparation, qui augmentent plus ou moins la durabilité d'une arme ou d'une pièce d'armure.Nous ne pouvons que vous conseiller d'avoir toujours quelques kits de réparation dans votre inventaire, afin dedès que nécessaire et à la volée. Cela vous permettra, par exemple, de continuer vos quêtes, sans devoir faire des allers-retours inutiles auprès d'un armurier ou forgeron.