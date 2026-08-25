Warlock dévoile son gameplay dans une nouvelle vidéo

Invoke Studios et Wizards of the Coast ont profité de l'Opening Night Live pour présenter du gameplay de Warlock.

Comme cela était prévu et teasé il y a quelques semaines, le jeu d'action-aventure d'Invoke Studios et de Wizards of the Coast, Warlock, s'est davantage dévoilé lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2026 via une nouvelle vidéo avec du gameplay.

Warlock montre son gameplay en vidéo

C'est, effectivement, durant la cérémonie Opening Night Live de la gamescom 2026, qui a été diffusée le 25 août dernier, qu'Invoke Studios et Wizards of the Coast ont révélé une longue séquence gameplay pour Warlock. C'est, ainsi, l'occasion pour les joueurs et les joueuses d'avoir un aperçu du monde ouvert de Warlock, mais aussi de sa protagoniste, Kaatri (jouée par Tricia Helfer), qui a passé un pacte avec l'archimage Tasha (doublée par Maggie Robertson).

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Warlock fait le plein de nouvelles informations

Cette nouvelle séquence pour Warlock offre, par ailleurs, de multiples informations concernant le système de combat et les aptitudes magiques de Kaatri, qui est également capable de manier l'épée en raison de son passé. Évidemment, certains sorts sont directement inspirés de l'univers Donjons & Dragons, tandis que d'autres ont été créés par Invoke Studios, comme nous l'ont expliqué les développeurs durant une séance de présentation réservée à la presse. D'ailleurs, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à de nombreux sorts, aussi utiles durant les affrontements que lors des phases d'exploration, alors que des rituels viendront complémenter l'ensemble.

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La vidéo proposée montre une « quête secondaire » de Warlock, ou un « mystère » d'après la formulation des développeurs. Catégorisé comme « dense » par Invoke Studios, le monde ouvert de Warlock invite grandement à l'exploration et à la découverte de nouveaux éléments, en attisant régulièrement la curiosité de chacun. En ce sens, les joueurs seront tout à fait libres de la parcourir à leur rythme, en plus de réaliser l'histoire principale.

Développé sur Unreal Engine 5, Warlock proposera, par ailleurs, différents niveaux de difficulté, avec des options. Comme précisé par les développeurs, le titre ne prendra pas les joueurs par la main et leur demandera régulièrement de trouver les solutions et réponses par eux-mêmes.

Rappelons, pour conclure, que Warlock, qui est encore en développement, doit sortir au cours de l'année 2027 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC (Steam et Epic Games Store). Pour le moment, et comme vous l'aurez compris, aucune date de sortie précise n'a été communiquée.