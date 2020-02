The Witcher 3 : La MàJ 3.6 apporte le cross-save PC/Switch et de nombreuses améliorations

Quelques mois après le portage de The Witcher 3 sur Switch, une nouvelle mise à jour est disponible, permettant, notamment, de transférer sa sauvegarde entre le PC et la console de Nintendo. De plus, de nombreuses corrections et optimisations ont été effectuées.

À lire également

The Witcher 3 augmente ses ventes de 554 % grâce à la série Netflix

The Witcher 3 continue de se mettre à jour et possède maintenant une fonctionnalité attendue par de nombreux joueurs : le cross-save. En effet, dès maintenant, les nombreux adeptes du troisième épisode de la franchise peuvent transférer leur sauvegarde PC sur la console de Nintendo. Les versions Steam et GOG bénéficient de cette fonctionnalité.



Comment fonctionne le cross-save ? Pour profiter du cross-save vous devez obligatoirement lier votre compte Steam ou GOG, en fonction de la plateforme sur laquelle vous possédez The Witcher 3, au service cloud de CD Projekt. Une fois l'opération effectuée, vous pourrez transférer votre progression d'une plateforme à l'autre. La firme polonaise précise toutefois que si le fichier de sauvegarde a été modifié sur PC, le cloud ne reconnaîtra pas la sauvegarde.



Détails de la màj 3.6 The Witcher 3 Outre cette arrivée, d'innombrables améliorations graphiques et optimisations ont eu lieu, dans le but de rendre The Witcher 3 plus fluide et plus beau. L'anti-aliasing peut maintenant être désactivé, permettant notamment de supprimer l'aspect flouté du jeu. Divers bugs visuels ont également été corrigés : Ajout de la prise en charge du contrôle tactile.

Ajout de l'intégration du fichier de sauvegarde avec GOG, Steam et les versions du jeu pour Switch de différentes régions.

Ajout de plusieurs langues de texte (dans certaines régions).

Ajout d'options graphiques supplémentaires.

Ajout de plusieurs optimisations de performance.

Correction de divers bugs visuels et fonctionnels.

Diverses corrections de gameplay et de plantage. Pour rappel, Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :

PC Édition Standard → 11,99 € au lieu de 30 € Édition GOTY → 16,99 € au lieu de 50 €

Xbox One Édition Standard → 34,56 € au lieu de 60 €

Disponible depuis ce 15 octobre sur Nintendo Switch,continue de se mettre à jour et possède maintenant une fonctionnalité attendue par de nombreux joueurs : le. En effet, dès maintenant, les nombreux adeptes du troisième épisode de la franchise peuvent transférer leur sauvegarde PC sur la console de Nintendo. Les versions Steam et GOG bénéficient de cette fonctionnalité.Pour profiter duvous devez obligatoirement, en fonction de la plateforme sur laquelle vous possédez, au service cloud de. Une fois l'opération effectuée, vous pourrez. La firme polonaise précise toutefois que si le fichier de sauvegarde a été modifié sur PC, le cloud ne reconnaîtra pas la sauvegarde.Outre cette arrivée, d'. L'anti-aliasing peut maintenant être désactivé, permettant notamment de supprimer l'aspect flouté du jeu. Divers bugs visuels ont également été corrigés :Pour rappel, The Witcher 3: Wild Hunt est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :