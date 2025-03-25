The Witcher 3 : Découvrez pourquoi son outil officiel de mod a mis si longtemps à arriver

Aujourd'hui, les moddeurs peuvent imaginer du contenu additionnel pour The Witcher 3 grâce à REDKit. Pourtant, cet outil a failli ne jamais voir le jour et a demandé un travail conséquent.
Sur le point de célébrer son 10e anniversaire, The Witcher 3: Wild Hunt
est encore à ce jour un titre très apprécié tant par les nouveaux venus que par les habitués de la première heure. En effet, le titre de CD Projekt possède une histoire prenante rallongée de plusieurs dizaines d'heures par ses deux extensions. Mais au fil du temps, des centaines de mods ont été créés par les joueurs pour améliorer l'interface, ajouter des quêtes annexes ou des éléments improbables à l'épopée de Geralt de Riv.
Pourtant, CD Projekt RED a mis plusieurs années à développer un ensemble d'outils dédié au titre. En 2015, les développeurs déclaraient qu'ils ne comptaient pas sortir des outils de modélisation aussi importants que REDKit. Pourtant, les moddeurs ont pu patienter jusqu'en 2024 pour voir cet outil officiel arriver.
Ce délai de développement particulièrement long est pourtant lié à une raison surprenante.
Le REDkit, un outil propre à The Witcher 3 qui a demandé de longs mois de développement
Lors d'une table ronde organisée pendant la Game Developers Conference 2025, les équipes de CD Projekt RED sont revenues sur le processus de création du REDKit. Elles ont expliqué que pour créer un outil à la portée de tous les moddeurs, il fallait prendre en compte 3 problèmes majeurs : la technique, les dépendances et la documentation
. Or, ceux-ci pouvaient être aggravés par le RED Engine, le moteur de jeu qui a servi au développement de The Witcher 3.
Avant de pouvoir créer le REDKit, les développeurs ont donc dû entièrement retravailler certains points du RED Engine.
Cela a nécessité 10 mois de travail
, mais une durée aussi importante de développement pour un élément annexe était nécessaire. Selon les équipes, ces modifications étaient indispensables pour garantir le bon fonctionnement du REDKit. L'utilisation a aussi été pensée pour faciliter l'intégration de fichiers personnels, l'ajout de lignes de dialogue…
D'ailleurs, cette attention portée aux outils de mod est importante pour CD Projekt RED
. Au fil des ans, certains des moddeurs les plus talentueux ont collaboré avec le studio. Les plus talentueux ont même été embauchés, prouvant que modder permet de faire vivre le jeu, mais aussi de susciter des vocations.
Pour conclure, Oleg Shatulo (publishing producer chez CD Projekt RED) a ajouté que « En guise d'adieu à The Witcher 3, nous voulions prolonger sa durée de vie en donnant à la communauté des moddeurs les moyens de continuer à améliorer et à développer le jeu
».
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