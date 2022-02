Rebel Wolves, studio fondé par des anciens de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, travaille sur un AAA RPG Dark Fantasy

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



... deux licences qui font parler d'elles depuis des années et qui ont été développées par le studio polonais CD Projekt RED. Après ces deux AAA, certains développeurs ont décidé de quitter le navire et fonder leur propre studio. L'annonce étant désormais officielle,. Il était anciennement directeur du jeu The Witcher 3: Wild Hunt et second directeur du jeu de Cyberpunk 2077. En plus de ces deux casquettes, il endossait le rôle de vice-président de la production chez CD Projet RED. Dans l'équipe de Rebel Wolves, nous pouvons également compter sur Daniel Sadowki, en tant que directeur du design, Jakob Szamtek, comme scénariste principal. Ou encore Tamara Zawada, directrice de l'animation, Bartlomiej Gawel, en tant que directeur artistique, Michel Boryka, et Robert Murzynowki, chef de studio. S'ils sont une douzaine de développeurs pour le moment, il y a fort à parier que les rangs du studio vont grossir avec le temps.En plus de l'annonce officielle concernant la création du studio, ils en ont profité pour mentionner leur projet en cours :Au micro de GamesIndustry.biz , Konrad Tomaszkiewiz a déclaré : « Nous sommes fiers de nos réalisations passées, mais nous avons faim de plus. Nous voulons expérimenter, repousser les limites, découvrir de nouvelles façons de raconter des histoires dans le milieu du jeu vidéo. Nous avons senti que le démarrage d’une nouvelle entreprise, où nous prenons toutes les décisions, nous donnera la liberté de prendre les risques nécessaires pour réaliser ces ambitions [...] Nous voulons recréer le sentiment d’une session de jeu de rôle sur papier, où vos options semblent illimitées, où le monde réagit à vos choix, où chaque décision compte ».Rendez-vous dans les mois à venir pour en savoir un peu plus à propos de ce projet.