Les dirigeants de CD Projekt racontent leurs difficultés avant le succès de The Witcher 3

Aujourd'hui considéré comme un monument de l'industrie vidéoludique, The Witcher 3 : Wild Hunt n'a pas toujours été synonyme de succès éclatant. Dans une récente interview, Michal Nowakowski et Adam Badowski, PDG de CD Projekt, ont partagé les moments difficiles traversés par le studio polonais, révélant même avoir dû dormir sous leur bureau durant les débuts compliqués du premier jeu The Witcher.
Des débuts compliqués pour un futur géant du jeu vidéo
Avant que CD Projekt ne devienne le studio prestigieux que l'on connaît aujourd'hui, l'équipe a dû affronter d'immenses difficultés. Les deux PDG, Michal Nowakowski et Adam Badowski, racontent, auprès de XYZ, avoir vécu des périodes de chaos absolu dans leurs locaux lorsqu'ils développaient le tout premier The Witcher, allant jusqu'à dormir sous leurs bureaux :
À l'époque du développement du premier jeu, on dormait souvent sous nos bureaux. C'était chaotique. La nostalgie est trompeuse. Parfois, je me souviens de cette période comme meilleure qu'elle ne l'était réellement. Mais le sentiment d'être constamment un outsider était très motivant.
Ces témoignages mettent en lumière une époque où CD Projekt était un studio méconnu, presque anonyme, loin du prestige qu'il connaît actuellement.
Ignorés et rejetés par l'industrie
Nowakowski confie même une anecdote surprenante sur l'attitude d'un partenaire potentiel envers CD Projekt à ses débuts :
On s'est présentés à la réception pour rencontrer un partenaire potentiel, et on l'a entendu dire derrière le mur à sa secrétaire de prétendre qu'il n'était pas là.
Ce rejet humiliant contraste totalement avec le statut dont jouit aujourd'hui le studio, reconnu mondialement comme un acteur majeur de l'industrie.
The Witcher 3 : le tournant décisif pour CD Projekt
C'est évidemment la sortie de The Witcher 3 : Wild Hunt en 2015 qui a définitivement changé la donne pour le studio. Le jeu, aujourd'hui considéré comme un classique, a permis à CD Projekt de s'imposer durablement, et à ses dirigeants d'abandonner définitivement ces moments difficiles passés sous leurs bureaux.
Avec le succès fulgurant de ce troisième opus, CD Projekt est devenu un acteur majeur respecté, capable désormais de lancer des projets encore plus ambitieux, notamment une nouvelle trilogie Witcher actuellement en développement.
Un parcours inspirant, des débuts aux sommets
Cette histoire est un bel exemple du chemin complexe qui peut mener au succès, et rappelle que même les plus grandes réussites vidéoludiques peuvent connaître des débuts extrêmement difficiles. Le récit de CD Projekt illustre parfaitement la détermination et la passion qui caractérisent les grands studios capables de surmonter tous les obstacles pour atteindre leurs ambitions.
commentaire (0)