Les dirigeants de CD Projekt racontent leurs difficultés avant le succès de The Witcher 3



le 25 mars 2025 à 15h29 Publié par Florian Lelong le 25 mars 2025 à 15h29

Aujourd'hui considéré comme un monument de l'industrie vidéoludique, The Witcher 3 : Wild Hunt n'a pas toujours été synonyme de succès éclatant. Dans une récente interview, Michal Nowakowski et Adam Badowski, PDG de CD Projekt, ont partagé les moments difficiles traversés par le studio polonais, révélant même avoir dû dormir sous leur bureau durant les débuts compliqués du premier jeu The Witcher.