Jouer à The Witcher 3: Wild Hunt en multijoueur, c'est possible grâce à un mod

Un mod permet de parcourir The Witcher 3: Wild Hunt avec plusieurs amis, et donc en multijoueur.
Depuis sa sortie, qui remonte à l'année 2015, The Witcher 3: Wild Hunt
a accueilli de nombreux et différents mods, permettant de changer certains aspects du RPG de CD Projekt RED ou implantant quelques nouveautés. Il y a très peu de temps, un mod multijoueur est arrivé pour The Witcher 3: Wild Hunt
.
The Witcher 3 devient multijoueur grâce à un mod
En effet, le moddeur rejuvenate a, récemment, partagé une vidéo, à retrouver sur sa chaîne YouTube, présentant le mod Witcher Online, disponible sur NexusMods
. Comme son nom l'indique, ce mod permet de jouer à The Witcher 3: Wild Hunt avec des amis
, notamment via un serveur spécifique. D'ailleurs, ladite vidéo, dont la durée dépasse deux minutes, offre un bel aperçu du mod Witcher Online du moddeur rejuvenate.
Des détails sur le mod Witcher Online
Selon les informations partagées par le moddeur rejuvenate, le mod Witcher Online permet « de voir les autres joueurs dans leurs aventures à travers le monde
», en plus de découvrir « l'incroyable histoire de Geralt et Ciri du début à la fin de votre voyage à travers le monde de The Witcher
». Il est, d'ailleurs, possible de personnaliser son personnage (via le mod Custom Player Characters) et se détendre dans les tavernes (via Chill Out). Nous pouvons lire la description suivante sur la page NexusMods dédiée à Witcher Online
:
Witcher Online est un mod qui ajoute un mod multijoueur à The Witcher 3: Wild Hunt. Rejoignez des serveurs pour jouer avec vos amis, personnalisez votre personnage à l'aide de Custom Payer Characters et détendez-vous dans les tavernes grâce à Chill Out. Discutez avec des inconnus et utilisez des émoticônes pour jouer avec d'autres joueurs. Découvrez l'incroyable histoire de Geralt et Ciri du début à la fin lors de votre voyage à travers le monde de The Witcher. L'objectif de ce mod est de vous permettre de voir les autres joueurs dans leurs aventures à travers le monde.
Il est, par ailleurs, précisé que celles et ceux qui veulent essayer Witcher Online doivent avoir une copie de The Witcher 3, et plus précisément selon la version 4.04 ou supérieure (via Steam ou via GOG).
commentaire (1)
How wild...