The Quarry : Une nouvelle vidéo de gameplay et des images dévoilées

C'est il y a seulement quelques jours, à l'heure où nous écrivons ces lignes, que Supermassive Games et 2K ont annoncé l'arrivée prochaine de The Quarry. Le titre se veut êtresuccesseur spirituel d'. The Quarry invitera les joueurs et les joueuses à incarner 9 personnages différents, dans un environnement tout droit inspiré des films d'horreur des années 80 et 90. Comme à l'accoutumée, nous pourrons compter sur un gameplay axé sur des QTE et sur la prise de décisions.Récemment, le studio de développement et l'éditeur ont partagé une toute nouvelle vidéo (disponible ci-dessus). Celle-ci présenteet dure une trentaine de minutes. Elle permet, ainsi, d'avoir un bon aperçu de ce qui nous attend dans cette nouvelle aventure horrifique signée Supermassive Games. Le tout s'avère assez sanglant et angoissant. Par la même occasion, de, et plus précisément des captures d'écran, ont été dévoilées.En ce qui concerne le casting, nous avons le droit à certains acteurs et actrices de renom : David Arquette (Scream), Lin Shaye (Freddy), Lance Henriksen (Aliens), Justice Smith (Jurassic World), et bien d'autres. Ces derniers incarnent les jeunes moniteurs d'un camp d'été, dans lequel de nombreux événements paranormaux et horrifiques arriveront.Rappelons queest prévu pour lesur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.