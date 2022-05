The Quarry sortira-t-il sur Nintendo Switch ?

The Quarry sera-t-il porté sur Nintendo Switch ?

PC Édition Standard → 43,99 € au lieu de 59,99 €, soit 27 % de réduction. Édition Deluxe → 51,99 € au lieu de 69,99 €, soit 26 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 43,99 € au lieu de 69,99 €, soit 37 % de réduction. Édition Deluxe → 43,99 € au lieu de 84,99 €, soit 48 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



En plus de travailler sur The Dark Pictures Anthology, le studio Supermassive Games a développé un tout autre jeu d'horreur narratif. Il s'agit de. L'aventure proposée aux joueurs et aux joueuses se déroule à Hackett's Quarry et invitera ces derniers à incarner plusieurs personnages, soient des adolescents aux caractères et au background scénaristique différents.Nous savons, d'ores et déjà, que le titre est disponible sur consoles PlayStation (PS4, PS5), Xbox (Xbox One, Xbox Series) et sur PC. MaisComme nous avons pu le dire précédemment, The Quarry est jouable sur la plupart des plateformes de jeu, hormis sur Nintendo Switch. D'ailleurs, dans la FAQ de l'éditeur du jeu, c'est-à-dire 2K Games, nous pouvons lire : « Pour le moment, nous n'avons pas prévu de sortir The Quarry sur Nintendo Switch ».Ce qui n'est pas si surprenant que cela quand on sait que les différents opus The Dark Pictures Anthology, à savoir Man of Medan, Little Hope et House of Ashes, n'ont pas profité de portages sur Nintendo Switch. Ainsi, il se pourrait bien que le studio de développement et l'éditeur en charge de The Quarry suivent ce même modèle.Néanmoins, la mention « Pour le moment », au début de la phrase citée précédemment, laisse planer un légerdoute. De ce fait, un portage de The Quarry sur Nintendo Switch pourrait potentiellement voir le jour, dans un futur plus ou moins proche, mais cela semble tout de même assez peu probable dans l'idée.Pour rappel,est disponible depuis le 10 juin sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez parcourir l'aventure, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose plusieurs versions du titre à moindre coût :