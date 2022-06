The Quarry : Comment débloquer la fonctionnalité « Death Rewind » ?

Comment débloquer « Death Rewind » sur The Quarry ?

[...] Commencez l'histoire avec trois chances de rembobiner la mort d'un personnage pour changer son destin et le sauver. Mais avec seulement trois retours en arrière par partie, vous devriez y réfléchir à deux fois avant de décider si une vie vaut vraiment la peine d'être sauvée, et si empêcher cette mort ne pourrait pas finalement en causer une autre. Choisissez judicieusement [...]

Acheter l'édition Deluxe de The Quarry donne un accès immédiat à la feature « Death Rewind ».

donne un accès immédiat à la feature « Death Rewind ». Si vous possédez l'édition standard de The Quarry, il vous faudra terminer le jeu une première fois, pour débloquer ladite fonctionnalité.

PC Édition Standard → 43,99 € au lieu de 59,99 €, soit 27 % de réduction. Édition Deluxe → 47,99 € au lieu de 69,99 €, soit 31 % de réduction.

Xbox One et Series Édition Standard → 53,99 € au lieu de 69,99 €, soit 23 % de réduction. Édition Deluxe → 65,89 € au lieu de 84,99 €, soit 22 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Sorti au début du mois de juin, est le nouveau jeu narratif et horrifique du studio Supermassive Games, à qui nous devons les opus The Dark Pictures Anthology ou encore Until Dawn. Depuis son lancement officiel, le soft rencontre un grand succès auprès des joueurs et des joueuses. D'ailleurs, se détachant un tant soit peu de ses aînés, propose une mécanique de jeu, nommée « », permettant d'annuler la mort de certains personnages. Mais comment la débloquer ? Au début du mois de mai, avant la sortie officielle de, le directeur du jeu, Will Byles, avait expliqué la mécanique de jeu, nommée « Death Rewind ». Sur le site officiel , cette fonctionnalité est décrite comme ceci : Afin de, il existe deux moyens distincts : Si vous désirez parcourir sur PC, sachez que les configurations requises sont connues. Finalement, rappelons que est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.