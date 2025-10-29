Voyage rapide The Outer Worlds 2 : Comment se déplacer rapidement ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 octobre 2025 à 16h26
Nous vous expliquons comment profiter du système de voyage rapide sur The Outer Worlds 2, afin de gagner du temps lors de votre exploration des différentes planètes.
Voyage rapide The Outer Worlds 2 : Comment se déplacer rapidement ?
Le dernier opus de la franchise The Outer Worlds, à savoir The Outer Worlds 2, propose diverses planètes à explorer, qui se veulent plus ou moins grandes. Comme c'est souvent le cas sur ce genre de jeux, The Outer Worlds 2 dispose bien d'un système de voyage rapide, qui permet de rejoindre une destination en quelques secondes, sauvegardant ainsi de précieuses minutes aux joueurs et aux joueuses. 

D'ailleurs, ci-dessous, nous vous expliquons comment fonctionne et comment utiliser le voyage rapide sur The Outer Worlds 2.

Comment utiliser et fonctionne le voyage rapide sur The Outer Worlds 2 ?

Sur The Outer Worlds 2, le système de voyage rapide est plutôt facile à prendre en main et à comprendre. D'ailleurs, celui-ci se veut plutôt généreux car plusieurs points de téléportation sont disponibles sur les différentes planètes. Ainsi, si vous désirez utiliser le voyage rapide sur The Outer Worlds 2, il vous suffit d'ouvrir la carte de la région et de cliquer sur l'une des boussoles bleues présentes sur celle-ci. Vous devrez, pour finir, valider votre choix pour voyager rapidement à la destination précédemment sélectionnée.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Remarquons, à ce sujet, que si vous êtes dans certaines infrastructures ou sous-zones, vous ne pourrez pas utiliser le voyage rapide sur The Outer Worlds 2. Si tel est le cas, vous devez rejoindre l'extérieur de la bâtisse dans laquelle vous êtes pour profiter, de nouveau, de cette fonctionnalité. Par ailleurs, sachez que le voyage rapide sur The Outer Worlds 2 est totalement gratuit. Vous pouvez donc en faire usage régulièrement et sans contrepartie.

À lire également

The Outer Worlds 2 : Comment changer de point de vue (première et troisième personne) ?

The Outer Worlds 2 : Comment changer de point de vue (première et troisième personne) ?

Comment voyager rapidement d'une planète à une autre ?

Si vous souhaitez voyager rapidement vers une autre planète, sur The Outer Worlds 2, vous devez impérativement vous rendre à bord de votre vaisseau, l'Incognito. Une fois que cela est le cas, rejoignez le terminal de navigation, situé à l'étage. Interagissez avec cet élément et choisissez la planète sur laquelle vous désirez vous rendre. Là encore, cette action est totalement gratuite.

the-outer-worlds-2-voyage-rapide-planetes-terminal-incognito
Rappelons, en guise de conclusion, que The Outer Worlds 2, qui est sorti le 29 octobre 2025, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Obsidian Entertainment (The Outer Worlds 2) serait touché par des licenciements
The Outer Worlds 2 08 juillet 2026

Obsidian Entertainment (The Outer Worlds 2) serait touché par des licenciements

Selon une récente rumeur, le studio Obsidian Entertainment aurait également licencié plusieurs employés.
The Outer Worlds 2 reçoit une mise à jour majeure avec une pluie de nouveautés
The Outer Worlds 2 25 juin 2026

The Outer Worlds 2 reçoit une mise à jour majeure avec une pluie de nouveautés

Depuis le 25 juin 2026, la version 1.2.0 de The Outer Worlds 2 est disponible. Découvrez ce qu'elle vous réserve, notamment de nouvelles menaces sur Paradise Island, Golden Ridge, Cloister et Praetor.
The Outer Worlds 3 est-il prévu ? Obsidian Entertainment lève le voile
The Outer Worlds 2 04 février 2026

The Outer Worlds 3 est-il prévu ? Obsidian Entertainment lève le voile

Alors que The Outer Worlds 2 est disponible depuis quelques mois à peine, les admirateurs de la franchise se questionnent déjà sur le futur et sur un potentiel troisième opus. Mais Obsidian Entertainment risque de faire des déçus.

commentaire (0)