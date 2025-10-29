Voyage rapide The Outer Worlds 2 : Comment se déplacer rapidement ?

Nous vous expliquons comment profiter du système de voyage rapide sur The Outer Worlds 2, afin de gagner du temps lors de votre exploration des différentes planètes.

Comment utiliser et fonctionne le voyage rapide sur The Outer Worlds 2 ?





Comment voyager rapidement d'une planète à une autre ?

Le dernier opus de la franchise The Outer Worlds, à savoir, propose diverses planètes à explorer, qui se veulent plus ou moins grandes. Comme c'est souvent le cas sur ce genre de jeux,dispose bien d'un système de, qui permet de rejoindre une destination en quelques secondes, sauvegardant ainsi de précieuses minutes aux joueurs et aux joueuses.D'ailleurs, ci-dessous, nous vous expliquonsSurest plutôt facile à prendre en main et à comprendre. D'ailleurs, celui-ci se veut plutôt généreux car plusieurs points de téléportation sont disponibles sur les différentes planètes. Ainsi, si vous désirez utiliser, il vous suffit d'ouvrir la carte de la région et de cliquer sur l'une des boussoles bleues présentes sur celle-ci. Vous devrez, pour finir, valider votre choix pourà la destination précédemment sélectionnée.Remarquons, à ce sujet, que si vous êtes dans certaines infrastructures ou sous-zones, vous ne pourrez pas utiliser. Si tel est le cas, vous devez rejoindre l'extérieur de la bâtisse dans laquelle vous êtes pour profiter, de nouveau, de cette fonctionnalité. Par ailleurs, sachez queest totalement gratuit. Vous pouvez donc en faire usage régulièrement et sans contrepartie.Si vous souhaitez, vous devez impérativement vous rendre à bord de votre vaisseau, l'Incognito. Une fois que cela est le cas, rejoignez le terminal de navigation, situé à l'étage. Interagissez avec cet élément et choisissez la planète sur laquelle vous désirez vous rendre. Là encore, cette action est totalement gratuite.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 29 octobre 2025, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.