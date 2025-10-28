The Outer Worlds 2 : Comment changer de point de vue (première et troisième personne) ?

Nous vous expliquons, pas à pas, comment changer de point de vue/perspective, soit entre la première et la troisième personne, sur The Outer Worlds 2.

Comment passer de la première à la troisième personne sur The Outer Worlds 2 ?

Lancez The Outer Worlds 2 depuis votre plateforme.

Sélectionnez votre partie en cours.

Ouvrez le menu, une fois en jeu. Touche Options sur PS5, par exemple.

Allez dans Paramètres.

Rendez-vous dans l'onglet Jouabilité.

Dans la section Perspective, optez pour l'option de votre choix : 1er personne 3e personne proche 3e personne lointaine

Quittez, pour finir, les paramètres et le menu pour reprendre votre partie.







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De nombreux jeux vidéo disposent à la fois de la vue à la première personne et celle à la troisième personne. D'autres fois, certaines productions se cantonnent à une seule option, et donc à une seule perspective. Ce qui cause parfois de la frustration, voire des maux spécifiques (mal de tête, etc.), aux joueurs et aux joueuses. Pour, Obsidian Entertainment a décidé de laisser le choix à la communauté, et ce, grâce à Avowed.De ce fait, dans ce qui suit, nous vous indiquonsComme vous vous en doutez, pour, il convient d'effectuer une manipulation bien précise. Toutefois, rassurez-vous, celle-ci ne devrait vous prendre que quelques secondes. Ainsi, voici les étapes à suivre pourComme vous vous en doutez, vous pouvez effectuer cette manipulation autant de fois que désiré. Ainsi, vous pouvez, à tout moment, changer votre choix, si cela ne vous convient finalement pas. Grâce à ces deux fonctionnalités, liées à la, les joueurs et les joueuses peuvent donc configurer l'expérience selon leurs préférences.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.