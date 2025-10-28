The Outer Worlds 2 : Comment changer de point de vue (première et troisième personne) ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 octobre 2025 à 15h19
Nous vous expliquons, pas à pas, comment changer de point de vue/perspective, soit entre la première et la troisième personne, sur The Outer Worlds 2.
The Outer Worlds 2 : Comment changer de point de vue (première et troisième personne) ?
De nombreux jeux vidéo disposent à la fois de la vue à la première personne et celle à la troisième personne. D'autres fois, certaines productions se cantonnent à une seule option, et donc à une seule perspective. Ce qui cause parfois de la frustration, voire des maux spécifiques (mal de tête, etc.), aux joueurs et aux joueuses. Pour The Outer Worlds 2, Obsidian Entertainment a décidé de laisser le choix à la communauté, et ce, grâce à Avowed.

De ce fait, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment changer de perspective, entre la vue à la première personne et la vue à la troisième personne, sur The Outer Worlds 2.

Comment passer de la première à la troisième personne sur The Outer Worlds 2 ?

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Comme vous vous en doutez, pour changer de la vue à la première personne à la vue à la troisième personne sur The Outer Worlds 2, il convient d'effectuer une manipulation bien précise. Toutefois, rassurez-vous, celle-ci ne devrait vous prendre que quelques secondes. Ainsi, voici les étapes à suivre pour passer de la vue à la première personne à celle à la troisième personne, et inversement, sur The Outer Worlds 2 :
  • Lancez The Outer Worlds 2 depuis votre plateforme.
  • Sélectionnez votre partie en cours.
  • Ouvrez le menu, une fois en jeu.
    • Touche Options sur PS5, par exemple.
  • Allez dans Paramètres.
  • Rendez-vous dans l'onglet Jouabilité.
  • Dans la section Perspective, optez pour l'option de votre choix : 
    • 1er personne
    • 3e personne proche
    • 3e personne lointaine
  • Quittez, pour finir, les paramètres et le menu pour reprendre votre partie.
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Comme vous vous en doutez, vous pouvez effectuer cette manipulation autant de fois que désiré. Ainsi, vous pouvez, à tout moment, changer votre choix, si cela ne vous convient finalement pas. Grâce à ces deux fonctionnalités, liées à la perspective/point de vue, les joueurs et les joueuses peuvent donc configurer l'expérience selon leurs préférences.

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commentaire (1)

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Podezob (invité) Le 30/10/2025 à 14:22

Vous ne servez vraiment strictement à rien la seule chose qu'il aurait fallu relever c'est qu'on ne peut pas changer de vue en jouant il faut systématiquement aller dans les menus pour changer de vue ce qui fait qu'au bout de trois changements plus personne ne va utiliser cette option et qu'on ne puisse pas utiliser un raccourci pour changer de vue de en cours de jeu sur un triple a Microsoft fin 2025... Ça dans l'article ça aurait été utile de le relever que faire trois pages sur les évidences ça va vous mener loin.