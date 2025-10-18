La communauté se demande si des versions PS4 et Xbox One sont prévues pour The Outer Worlds 2. Nous vous partageons la réponse.

The Outer Worlds 2 sort-il sur PS4 et Xbox One ?













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PC Édition Standard → 54,99 € au lieu de 70 €, soit 21 % de réduction.

Xbox / PC Édition Standard → 45,99 € au lieu de 70 €, soit 34 % de réduction. Édition Premium → 63,99 € au lieu de 100 €, soit 36 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Développé par Obsidian Entertainment et édité par Xbox Game Studios,arrive à la fin du mois d'octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté s'interrogent à ce sujet et se demandent, de ce fait,Si vous vous questionnez à ce sujet, sachez que. À travers les différentes communications, notamment les trailers et publications sur le compte Twitter/X de la franchise, Obsidian Entertainment a, en effet, précisé quesort le 29 octobre 2025 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5, ainsi que celle de Microsoft, la Xbox Series, en plus du PC.Remarquons, à ce sujet, que ledit studio de développement et l'éditeur en charge du soft ont partagé cette information dans un très récent trailer, soit celui baptisé « Live Action Rapid Fire Trailer », qui est à retrouver sur la chaîne YouTube d'Xbox.De ce fait, et comme vous l'aurez compris, les joueurs et les joueuses qui souhaitent se plonger dans ce nouvel et deuxième opus The Outer Worlds doivent nécessairement utiliser les plateformes précédemment mentionnées et ne pourront pas en profiter sur la précédente génération de consoles (PS4 et Xbox One).En guise de conclusion, rappelons quesort le 29 octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC (via Steam et via Battle.net). Le titre entrera également, à cette date, dans le catalogue du Game Pass. Sachez, par ailleurs, qu'un accès anticipé de 5 jours est prévu pouret nous vous expliquons comment en bénéficier dans un article dédié.Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous proposesur :