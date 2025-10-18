The Outer Worlds 2 sort-il sur PS4 et Xbox One ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 octobre 2025 à 10h00
La communauté se demande si des versions PS4 et Xbox One sont prévues pour The Outer Worlds 2. Nous vous partageons la réponse.
The Outer Worlds 2 sort-il sur PS4 et Xbox One ?
Développé par Obsidian Entertainment et édité par Xbox Game Studios, The Outer Worlds 2 arrive à la fin du mois d'octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté s'interrogent à ce sujet et se demandent, de ce fait, si The Outer Worlds 2 débarque sur la précédente génération de consoles, à savoir sur PS4 et Xbox One.

The Outer Worlds 2 sort-il sur PS4 et Xbox One ?

the-outer-worlds-2-environnement
Si vous vous questionnez à ce sujet, sachez que la réponse est, malheureusement, négative : The Outer Worlds 2 ne se rendra pas disponible sur PS4 et Xbox One. À travers les différentes communications, notamment les trailers et publications sur le compte Twitter/X de la franchise, Obsidian Entertainment a, en effet, précisé que The Outer Worlds 2 sort le 29 octobre 2025 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5, ainsi que celle de Microsoft, la Xbox Series, en plus du PC.

Remarquons, à ce sujet, que ledit studio de développement et l'éditeur en charge du soft ont partagé cette information dans un très récent trailer, soit celui baptisé « Live Action Rapid Fire Trailer », qui est à retrouver sur la chaîne YouTube d'Xbox.

Miniature vidéo

De ce fait, et comme vous l'aurez compris, les joueurs et les joueuses qui souhaitent se plonger dans ce nouvel et deuxième opus The Outer Worlds doivent nécessairement utiliser les plateformes précédemment mentionnées et ne pourront pas en profiter sur la précédente génération de consoles (PS4 et Xbox One).

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

En guise de conclusion, rappelons que The Outer Worlds 2 sort le 29 octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC (via Steam et via Battle.net). Le titre entrera également, à cette date, dans le catalogue du Game Pass. Sachez, par ailleurs, qu'un accès anticipé de 5 jours est prévu pour The Outer Worlds 2 et nous vous expliquons comment en bénéficier dans un article dédié.

À lire également

The Outer Worlds 2 accès anticipé : Comment y jouer en avance ?

The Outer Worlds 2 accès anticipé : Comment y jouer en avance ?

Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose The Outer Worlds 2 sur :
  • PC 
    • Édition Standard → 54,99 € au lieu de 70 €, soit 21 % de réduction.
  • Xbox / PC
    • Édition Standard → 45,99 € au lieu de 70 €, soit 34 % de réduction.
    • Édition Premium → 63,99 € au lieu de 100 €, soit 36 % de réduction.
  • PS4 & PS5
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Obsidian Entertainment (The Outer Worlds 2) serait touché par des licenciements
The Outer Worlds 2 08 juillet 2026

Obsidian Entertainment (The Outer Worlds 2) serait touché par des licenciements

Selon une récente rumeur, le studio Obsidian Entertainment aurait également licencié plusieurs employés.
The Outer Worlds 2 reçoit une mise à jour majeure avec une pluie de nouveautés
The Outer Worlds 2 25 juin 2026

The Outer Worlds 2 reçoit une mise à jour majeure avec une pluie de nouveautés

Depuis le 25 juin 2026, la version 1.2.0 de The Outer Worlds 2 est disponible. Découvrez ce qu'elle vous réserve, notamment de nouvelles menaces sur Paradise Island, Golden Ridge, Cloister et Praetor.
The Outer Worlds 3 est-il prévu ? Obsidian Entertainment lève le voile
The Outer Worlds 2 04 février 2026

The Outer Worlds 3 est-il prévu ? Obsidian Entertainment lève le voile

Alors que The Outer Worlds 2 est disponible depuis quelques mois à peine, les admirateurs de la franchise se questionnent déjà sur le futur et sur un potentiel troisième opus. Mais Obsidian Entertainment risque de faire des déçus.

commentaire (0)