The Outer Worlds 2 accès anticipé : Comment y jouer en avance ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 24 octobre 2025 à 09h40
De nombreux joueurs et joueuses pourront jouer à The Outer Worlds 2 plus tôt, soit avant sa sortie. Si vous êtes intéressé par son accès anticipé, sachez que nous vous expliquons comment en profiter.
The Outer Worlds 2 accès anticipé : Comment y jouer en avance ?
Comme vous le savez probablement déjà, The Outer Worlds 2, développé par Obsidian Entertainment et édité par Xbox Game Studios, arrive à la fin du mois d'octobre 2025. De nombreuses personnes au sein de la communauté sont impatientes de découvrir cette suite. D'ailleurs, comme plusieurs autres titres, The Outer Worlds 2 va avoir le droit à un accès anticipé, permettant ainsi aux plus impatients de se plonger dans le RPG avec quelques jours d'avance.

Il se peut que vous souhaitiez faire partie de celles et ceux qui découvriront The Outer Worlds 2 avant son lancement, mais que vous ne sachiez pas comment faire. C'est pourquoi, nous vous indiquons, ci-dessous, comment profiter de l'accès anticipé de The Outer Worlds 2, et donc comment y jouer en avance.

Comment jouer en avance à The Outer Worlds 2 grâce à l'accès anticipé ?

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Si vous désirez parcourir The Outer Worlds 2 avant tout le monde, et ce, grâce à l'accès anticipé, sachez que cela est possible, mais à une condition bien particulière.

Effectivement, afin de bénéficier de l'accès anticipé de The Outer Worlds 2 et donc y jouer plusieurs jours en avance, il est nécessaire d'acheter une édition bien spécifique du titre d'Obsidian Entertainment. Pour être plus précis, en précommandant l'édition Premium, vous pourrez profiter de l'accès anticipé de The Outer Worlds 2.

Quand débute l'accès anticipé de The Outer Worlds 2 ?

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D'après les informations partagées sur la page Steam du soft, l'accès anticipé de The Outer Worlds 2 débute le 24 octobre 2025. Ce qui permet donc de jouer au RPG space opera d'Obsidian Entertainment avec 5 jours d'avance, puisque la sortie officielle du titre est fixée au 29 octobre prochain.

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Obsidian Entertainment a indiqué, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, que l'accès anticipé de The Outer Worlds 2 débute dès 19h (heure française), le 24 octobre.

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Outer Worlds 2 sort le 29 octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaires (2)

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bracyvoir (invité) Le 16/10/2025 à 09:47

je comprends pas trop l'intérêt d'un accès anticipé... enfin du point de vue du joueurs, payer 20 balles pour avoir 3 skins et 5 jours d'avance c'est pas fou. évidemment coté studios je comprends mdr faut bien engraisser les investisseurs

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Coolos! (invité) Le 14/10/2025 à 17:33

5 jours, c'est pas mal du tout !