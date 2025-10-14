The Outer Worlds 2 accès anticipé : Comment y jouer en avance ?

De nombreux joueurs et joueuses pourront jouer à The Outer Worlds 2 plus tôt, soit avant sa sortie. Si vous êtes intéressé par son accès anticipé, sachez que nous vous expliquons comment en profiter.

Comment jouer en avance à The Outer Worlds 2 grâce à l'accès anticipé ?

Quand débute l'accès anticipé de The Outer Worlds 2 ?

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Comme vous le savez probablement déjà,, développé par Obsidian Entertainment et édité par Xbox Game Studios, arrive à la fin du mois d'octobre 2025. De nombreuses personnes au sein de la communauté sont impatientes de découvrir cette suite. D'ailleurs, comme plusieurs autres titres,, permettant ainsi aux plus impatients de se plonger dans le RPG avec quelques jours d'avance.Il se peut que vous souhaitiez faire partie de celles et ceux qui découvriront, mais que vous ne sachiez pas comment faire. C'est pourquoi, nous vous indiquons, ci-dessous,Si vous désirez, sachez que cela est possible, mais à une condition bien particulière.Effectivement, afin de, il est nécessaire d'acheter une édition bien spécifique du titre d'Obsidian Entertainment. Pour être plus précis, en précommandant l'édition Premium, vous pourrez profiter deD'après les informations partagées sur la page Steam du soft,débute le 24 octobre 2025. Ce qui permet donc de jouer au RPG space opera d'Obsidian Entertainment avec 5 jours d'avance, puisque la sortie officielle du titre est fixée au 29 octobre prochain.Obsidian Entertainment a indiqué, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, quedébute dès 19h (heure française), le 24 octobre.Rappelons, en guise de conclusion, quesort le 29 octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.