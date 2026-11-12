The Outer Worlds 2 révèle sa première extension avec une date et des détails

Obsidian Entertainment a, récemment, dévoilé la première extension de The Outer Worlds, dont la première partie arrive dans peu de temps.

Disponible depuis le mois d'octobre 2025, The Outer Worlds 2 avait su plaire à de nombreux joueurs et joueuses. Ces derniers vont, d'ailleurs, avoir une très bonne raison de relancer le titre d'Obsidian Entertainement, étant donné que The Outer Worlds 2 va bientôt se doter de sa première extension, qui vient en deux parties.

L'extension Side Effects Guaranteed de The Outer Worlds 2 dévoilée avec une date

Comme annoncé par Obsidian Entertainment, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, The Outer Worlds 2 va accueillir la première partie de l'extension Side Effects Guaranteed le 2 décembre 2026. D'après les informations dévoilées, ce contenu additionnel, qui est inclus dans l'édition Premium, sera vendu à 14,99 $. Nous ne savons pas encore quand la deuxième partie de l'extension se rendra disponible.

Dans tous les cas, à partir du 2 décembre prochain, les joueurs et les joueuses de The Outer Worlds 2 pourront découvrir diverses nouveautés. La première partie de ladite extension nous invitera notamment à nous rendre à Elysium Valley, soit « une nouvelle région d'Éden qui abrite une colonie d'anciens sujets du Protectorat, tombés dans l'oubli de leurs dirigeants ». En plus de ce nouveau pan scénaristique, la communauté peut s'attendre à de nouvelles menaces, de nouvelles capacités, de nouvelles armes, de nouvelles armures et de nouvelles tenues, mais aussi de nouveaux perks. À ce sujet, Obsidian Entertainement précise que le niveau max passera de 30 à 36 sur The Outer Worlds 2.

Une mise à jour majeure en complément pour The Outer Worlds 2

Le studio de développement a également prévu de déployer une nouvelle mise à jour majeure sur The Outer Worlds 2, en parallèle de la première partie de l'extension Side Effects Guaranteed, c'est-à-dire le 2 décembre 2026. Ce patch implantera deux fonctionnalités qui raviront très certainement la communauté. À commencer par l'option permettant de réinitialiser (respec) les points de compétence de son personnage.

En outre, Obsidian Entertainment a prévu d'ajouter une fonctionnalité qui donnera aux joueurs la possibilité de fixer « le nombre de points de compétences que vous obtenez à chaque passage de niveau ». Cela offrira la chance de créer un « personnage de type "maître de tout", quasi-dieu », par exemple.

The Outer Worlds 2: Side Effects Guaranteed releases on December 2nd, the first chapter of a two-part expansion. More info: https://t.co/3kMCIli5XB https://t.co/MnEonsdolZ — The Outer Worlds (@OuterWorlds) November 10, 2026

Rendez-vous donc le 2 décembre 2026 pour découvrir la première partie de l'extension Side Effects Guaranteed de The Outer Worlds 2. Le titre est, pour rappel, disponible sur PS5, Xbox Series et PC.