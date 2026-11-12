The Outer Worlds 2 révèle sa première extension avec une date et des détails

Disponible depuis le mois d'octobre 2025, The Outer Worlds 2 avait su plaire à de nombreux joueurs et joueuses. Ces derniers vont, d'ailleurs, avoir une très bonne raison de relancer le titre d'Obsidian Entertainement, étant donné que The Outer Worlds 2 va bientôt se doter de sa première extension, qui vient en deux parties.
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L'extension Side Effects Guaranteed de The Outer Worlds 2 dévoilée avec une date
Comme annoncé par Obsidian Entertainment, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, The Outer Worlds 2 va accueillir la première partie de l'extension Side Effects Guaranteed le 2 décembre 2026. D'après les informations dévoilées, ce contenu additionnel, qui est inclus dans l'édition Premium, sera vendu à 14,99 $. Nous ne savons pas encore quand la deuxième partie de l'extension se rendra disponible.
Dans tous les cas, à partir du 2 décembre prochain, les joueurs et les joueuses de The Outer Worlds 2 pourront découvrir diverses nouveautés. La première partie de ladite extension nous invitera notamment à nous rendre à Elysium Valley, soit « une nouvelle région d'Éden qui abrite une colonie d'anciens sujets du Protectorat, tombés dans l'oubli de leurs dirigeants ». En plus de ce nouveau pan scénaristique, la communauté peut s'attendre à de nouvelles menaces, de nouvelles capacités, de nouvelles armes, de nouvelles armures et de nouvelles tenues, mais aussi de nouveaux perks. À ce sujet, Obsidian Entertainement précise que le niveau max passera de 30 à 36 sur The Outer Worlds 2.
Une mise à jour majeure en complément pour The Outer Worlds 2
Le studio de développement a également prévu de déployer une nouvelle mise à jour majeure sur The Outer Worlds 2, en parallèle de la première partie de l'extension Side Effects Guaranteed, c'est-à-dire le 2 décembre 2026. Ce patch implantera deux fonctionnalités qui raviront très certainement la communauté. À commencer par l'option permettant de réinitialiser (respec) les points de compétence de son personnage.
En outre, Obsidian Entertainment a prévu d'ajouter une fonctionnalité qui donnera aux joueurs la possibilité de fixer « le nombre de points de compétences que vous obtenez à chaque passage de niveau ». Cela offrira la chance de créer un « personnage de type "maître de tout", quasi-dieu », par exemple.
The Outer Worlds 2: Side Effects Guaranteed releases on December 2nd, the first chapter of a two-part expansion. More info: https://t.co/3kMCIli5XB https://t.co/MnEonsdolZ— The Outer Worlds (@OuterWorlds) November 10, 2026
Rendez-vous donc le 2 décembre 2026 pour découvrir la première partie de l'extension Side Effects Guaranteed de The Outer Worlds 2. Le titre est, pour rappel, disponible sur PS5, Xbox Series et PC.
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