The Outer Worlds 2 propose-t-il des romances ?

Certains joueurs et joueuses se demandent si The Outer Worlds 2 dispose d'un système de romance. Nous vous partageons la réponse à cette question.

Y a-t-il de la romance dans The Outer Worlds 2 ?

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Honnêtement, cela [la romance] ne correspondait pas à ma vision globale de ce que je voulais pour les compagnons. Je voulais un groupe de personnes avec lesquelles vous étiez proche, mais il n'était pas nécessaire qu'il y ait une romance.

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Disponible depuis la fin du mois d'octobre 2025,était plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par celles et ceux qui ont apprécié le premier opus ou qui aiment les productions d'Obsidian Entertainment. Comme vous le savez probablement déjà, il s'agit d'un RPG space opera qui met en scène plusieurs compagnons.D'ailleurs, l'une des questions de la communauté qui revient souvent concerneCette fonctionnalité est devenue très populaire au fil des années, notamment dans les RPG où l'histoire et les choix ont un impact, ce qui est le cas sur The Outer Worlds 2. Ces derniers temps, ce système a été intégré dans divers jeux, comme Baldur's Gate 3 ou encore Kingdom Come: Deliverance 2.Mais, est-ce le cas sur la nouvelle production vidéoludique d'Obsidian Entertainment ? Malheureusement, la réponse est négative :. Même si les alliés peuvent réagir à vos différents choix, que ce soit de manière positive ou bien négative,. Cela était, d'ailleurs, déjà le cas sur The Outer Worlds.D'ailleurs, le directeur créatif de, Bryan Adler, s'était exprimé à ce sujet, avant la sortie du soft. Ce dernier avait, ainsi, expliqué que la « romance ne correspondait pas à ma vision globale de ce que je voulais pour les compagnons » :Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 29 octobre 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :