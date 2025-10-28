Compagnons The Outer Worlds 2 : Comment les débloquer et les recruter ?

Nous vous indiquons comment débloquer, et donc recruter, tous les compagnons sur The Outer Worlds 2.

Comment débloquer tous les compagnons sur The Outer Worlds 2 ?

Nom du compagnon Comment le débloquer et le recruter ? Niles Débloqué par défaut (dès le début du jeu). V.A.L.E.R.I.E. Débloqué par défaut (dès le début du jeu). Inez Via la quête « Des informations rafraîchissantes » donnée par le Ministre Milverstreet, à Fairfield (Paradise Island). Vous vous rendrez au Ministère de l'Exactitude, où vous rencontrerez Inez. Tristan En accomplissant la quête « Mesures arbitraires », que vous obtenez en rencontrant Tristan dans le bar The 2nd Choice, sur la planète Station Libre marché. Marisol Via la quête « Au début de l'Extrémité », à la Manufacture de zyranium VII, sur Dorado. Aza En vous rendant à l'Extractorium autonome désaffecté, sur la planète Dorado. Vous devrez libérer Aza. Vous aurez, par la suite, accès à sa quête de compagnon.









Comment changer les compagnons dans l'équipe ?

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Tout comme sur son aîné,, qui peuvent aider les joueurs et les joueuses dans leur périple au sein de la colonie d'Arcadia. Toutefois, certains d'entre eux doivent être débloqués et recrutés, ce qui exige d'effectuer des actions bien précises et de s'intéresser à des quêtes spécifiques.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquonsSur, les joueurs et les joueuses peuvent débloquer et donc, appartenant tous à une faction ou un groupe. Chacun d'entre eux possède ses propres caractéristiques et capacités. Si vous êtes à la recherche de ces alliés, voici commentSoulignons le fait qu'un trophée/succès deest lié au fait dedisponibles. Celui-ci est baptisé « Plus on est de fou ». Un autre trophée/succès, nommé « Tous pour personne », exige, quant à lui, de provoquer « la mort ou le départ définitif de tous vos compagnons ».Sur, il existe plusieurs façons de changer la composition de son équipe, et donc de. Normalement, dès que vous quittez votre vaisseau, l'Incognito, le jeu vous propose de sélectionner desqui seront avec vous sur la planète visitée. Autrement, sachez qu'en parlant avec eux, vous pouvez leur demander de retourner sur le vaisseau. Ce qui laisse de la place pour un nouveaudans votre équipe.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur PS5, Xbox Series et PC.