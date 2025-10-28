Compagnons The Outer Worlds 2 : Comment les débloquer et les recruter ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 octobre 2025 à 17h46
Nous vous indiquons comment débloquer, et donc recruter, tous les compagnons sur The Outer Worlds 2.
Compagnons The Outer Worlds 2 : Comment les débloquer et les recruter ?
Tout comme sur son aîné, The Outer Worlds 2 propose différents compagnons, qui peuvent aider les joueurs et les joueuses dans leur périple au sein de la colonie d'Arcadia. Toutefois, certains d'entre eux doivent être débloqués et recrutés, ce qui exige d'effectuer des actions bien précises et de s'intéresser à des quêtes spécifiques.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment débloquer et recruter tous les compagnons sur The Outer Worlds 2.

Comment débloquer tous les compagnons sur The Outer Worlds 2 ?

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Sur The Outer Worlds 2, les joueurs et les joueuses peuvent débloquer et donc recruter jusqu'à 6 compagnons, appartenant tous à une faction ou un groupe. Chacun d'entre eux possède ses propres caractéristiques et capacités. Si vous êtes à la recherche de ces alliés, voici comment débloquer et recruter tous les compagnons sur The Outer Worlds 2.

Nom du compagnon Comment le débloquer et le recruter ?
Niles Débloqué par défaut (dès le début du jeu).
V.A.L.E.R.I.E. Débloqué par défaut (dès le début du jeu).
Inez Via la quête « Des informations rafraîchissantes » donnée par le Ministre Milverstreet, à Fairfield (Paradise Island). Vous vous rendrez au Ministère de l'Exactitude, où vous rencontrerez Inez.
Tristan En accomplissant la quête « Mesures arbitraires », que vous obtenez en rencontrant Tristan dans le bar The 2nd Choice, sur la planète Station Libre marché.
Marisol Via la quête « Au début de l'Extrémité », à la Manufacture de zyranium VII, sur Dorado.
Aza En vous rendant à l'Extractorium autonome désaffecté, sur la planète Dorado. Vous devrez libérer Aza. Vous aurez, par la suite, accès à sa quête de compagnon. 

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Soulignons le fait qu'un trophée/succès de The Outer Worlds 2 est lié au fait de recruter tous les compagnons disponibles. Celui-ci est baptisé « Plus on est de fou ». Un autre trophée/succès, nommé « Tous pour personne », exige, quant à lui, de provoquer « la mort ou le départ définitif de tous vos compagnons ».

Comment changer les compagnons dans l'équipe ? 

Sur The Outer Worlds 2, il existe plusieurs façons de changer la composition de son équipe, et donc de compagnons. Normalement, dès que vous quittez votre vaisseau, l'Incognito, le jeu vous propose de sélectionner des compagnons qui seront avec vous sur la planète visitée. Autrement, sachez qu'en parlant avec eux, vous pouvez leur demander de retourner sur le vaisseau. Ce qui laisse de la place pour un nouveau compagnon dans votre équipe.

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Clémence Usseglio (Clémence)

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