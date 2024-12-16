The Outer Worlds 2 : Microsoft accusé d'avoir retardé un jeu pour pouvoir sortir le titre ?

À la suite de l'annonce de la sortie courant 2025 du jeu The Outer Worlds 2, des rumeurs ont évoqué le report d'un titre Xbox majeur chez Microsoft. Mais est-ce vraiment le cas ?
L'annonce de la sortie en 2025 de The Outer Worlds 2 a surpris le public, mais aussi les spectateurs des Game Awards 2024. La suite du titre développé par Obsidian Entertainment a été annoncée il y a plus de 3 ans, mais était restée très discrète jusqu'à la révélation de la vidéo de gameplay.
Si la nouvelle a de quoi ravir les amateurs de la franchise, elle a suscité quelques inquiétudes et des questionnements dans les jours qui suivirent.
En effet, le studio a déjà prévu de sortir Avowed
le 18 février 2025. Or, le planning de Microsoft semblait déjà bien rempli pour l'année à venir
. Certaines personnes, dont Jeff Grubb de Giant Bomb
, ont donc affirmé que pour lancer The Outer Worlds 2
en 2025, un autre titre du catalogue Xbox devait être retardé. Or, les spéculations ont évoqué le report d'un titre majeur.
Aucun report majeur n'aura lieu à cause de The Outer Worlds 2
Quand cette rumeur s'est propagée, les noms ont commencé à se multiplier. Cependant, les titres qui revenaient le plus souvent étaient Fable, DOOM: The Dark Ages et South of Midnight
. Une autre théorie évoquait le report de Perfect Dark, même si le titre ne possède pas encore de date ou de fenêtre de sortie. Néanmoins, ces rumeurs ont été démenties par NateDrake, un leaker réputé pour la véracité de ses informations.Dans une publication partagée sur ResetEra
, le leaker a expliqué que le lancement de The Outer Worlds 2 en 2025 était prévu de longue date.
En effet, la date de sortie aurait été décidée en interne en 2023. De plus, il explique que les rumeurs de report étaient infondées car Microsoft n'a retardé aucun des jeux dont le lancement a été publiquement annoncé pour 2025.
Cela signifie que DOOM: The Dark Ages, Fable et South of Midnight sortiront bel et bien en 2025, sans être retardés.
Vous n'avez donc aucune inquiétude à avoir si vous attendez l'un de ces trois titres. Il ne reste plus désormais qu'à attendre l'annonce officielle liée à leurs dates de sortie respectives, y compris celle de The Outer Worlds 2. Pour l'heure, il est précisé que le titre d'Obsidian Entertainment sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
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