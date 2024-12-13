The Outer Worlds 2 refait parler de lui, avec une belle bande-annonce

Trois ans après son annonce, The Outer Worlds 2 refait parler de lui, avec une bande-annonce et quelques informations.
Les annonces concernant les Game Awards 2024 sont de grandes qualités, avec une multitude de jeux qui trouveront leur public, entre The Witcher 4, le nouveau jeu Elden Ring, ou encore The Outer Worlds 2
.
Annoncé en 2021, à l'occasion du Xbox Games Showcase, le titre d'Obsidian Entertainment a profité de l'une des meilleures vitrines pour faire parler de lui avec une nouvelle bande-annonce, et quelques détails que les joueurs n'auront pas loupé
s.
The Outer Worlds 2 de retour
Certains se demandaient où était passée la suite de l'un des meilleurs action-RPG de ces dernières années. Eh bien tout va bien, puisqu'une bande-annonce de gameplay vient d'être dévoilée
, mettant en avant l'univers.
Celle-ci nous promet une nouvelle planète, mais sans changer le reste, qui a fait le succès du premier jeu. Quelques améliorations sont attendues, comme le narrateur le dit si bien, avec un poil d'humour. Plus d'action, plus d'armes et des graphismes plus beaux nous sont promis. Le développement aura duré trois fois plus longtemps, mais The Outer Worlds 2 devrait être deux fois plus long.
Aucune date de sortie n'a été communiquée, mais The Outer Worlds 2 est prévue pour arriver en 2025, sur PC, Xbox Series et PS5
. Son lancement se fera également dans le Game Pass.
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