The Outer Worlds 2 : Les meilleures compétences

Afin de vous aider à façonner votre build sur The Outer Worlds 2, nous vous expliquons quelles sont les meilleures compétences.

Les meilleures compétences sur The Outer Worlds 2





Crochetage

Piratage

Armes à feu

Persuasion

Médecine

Toutes les compétences sur The Outer Worlds 2

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Compétence Description Armes à feu La compétence Armes à feu augmente les dégâts infligés par toutes les armes à feu, dont les armes balistiques, électriques, à plasma et à biomasse. Les avantages débloqués en investissant dans Armes à feu vous permettront d'améliorer davantage votre capacité à utiliser différentes armes à feu.

- Dégâts à distance : + 10 % (par niveau)

- Pénétration d'armure : + 1 % (par niveau) Corps à corps La compétence Corps à corps augmente les dégâts infligés par les armes de corps à corps. Les avantages débloqués en investissant dans Corps à corps vous permettront d'améliorer davantage votre capacité à utiliser différentes armes de corps à corps.

- Dégâts de corps à corps : + 10 % (par niveau)

- Dégâts reçus lors d'une parade : - 2 % (par niveau) Discrétion La compétence Discrétion vous rend moins détectable aux yeux de vos ennemis lorsque vous êtes en position accroupie. Les avantages débloqués en investissant dans Discrétion vous permettront d'éviter les pièges et d'effectuer des attaques-surprises.

- Dégâts des attaques-surprises : + 35 %

- Vitesse de détection de la perception des PNK : - 2 % (par niveau) Crochetage La compétence Crochetage vous permet de déverrouiller les conteneurs et les portes. Les avantages débloqués en investissant dans Crochetage vous octroieront la capacité de faire les poches des humains, et d'entrevoir ce que contiennent les coffres verrouillés.

- Les serrures dont la difficulté est inférieure ou égale à votre niveau de compétence peuvent être ouvertes.

- Chance d'esquive : + 1% (par niveau) Ingénierie La compétence Ingénierie augmente l'efficacité de toutes les armures, conférant une réduction des dégâts inhérente. Lorsque vous discutez ou explorez, Ingénierie vous aide à exploiter au mieux vos connaissances en systèmes mécaniques. Les avantages débloqués en investissant dans Ingénierie vous permettront d'accroître encore votre défense, ainsi que les bonus octroyés par les modifs d'arme, de casque et d'armure.

- Les systèmes mécaniques dont la difficulté est inférieure ou égale à votre niveau de compétence peuvent être réparés.

- Résistance aux dégâts : + 1 % (par niveau) Explosifs La compétence Explosifs augmente les dégâts infligés par les projectiles explosifs, tels que les grenades et les mines, ainsi que ceux des armes qui infligent des dégâts à une zone. En exploration, vous pourrez désamorcer des objets sensibles comme les mines et les pièges. Les avantages débloqués en investissant dans Explosifs permettront d'augmenter la puissance des explosifs et des armes à plasma.

- Dégâts des explosifs : + 10 % (par niveau)

- Résistance aux dégâts contre les explosifs : + 1 % (par niveau) Piratage La compétence Piratage vous donne accès à différents systèmes non autorisés, tels que les terminaux, les automécas et les distributeurs automatiques. Les avantages débloqués en investissant dans Piratage vous permettront de désactiver les automécas, de pirater des terminaux de primes, et d'accéder aux stock réservé des distributeurs.

- Les tests de piratage dont la difficulté est inférieure ou égale à votre niveau de compétence peuvent être surmontés.

- Dégâts aux automécas : + 5 % (par niveau) Médecine La compétence Médecine augmente la toxicité maximale, ce qui permet d'utiliser davantage de fois l'inhalateur médical, et d'augmenter votre résistance à l'empoisonnement au zyranium. Les avantages débloqués en investissant dans Médecine vous permettront d'améliorer davantage votre inhalateur, de dompter temporairement les créatures, et d'utiliser vos armes corrosives plus efficacement.

- Seuil de descente de la toxicité : + 7 (par niveau)

- Dégâts aux créatures : + 5 % (par niveau) Science ! La compétence Science ! augmente votre énergie de gadget maximale, ce qui vous permet de prolonger la durée d'utilisation des gadgets, comme la dilatation temporelle tactique. Les avantages débloqués en investissant dans Science ! vous permettront d'améliorer davantage vos gadgets, ainsi que la puissance de vos armes électriques.

- Jauge max. d'énergie de gadget : + 7 (par niveau)

- Cumuls supplémentaires d'effets secondaires de type Dégâts physiques : + 10 % (par niveau) Observation La compétence Observation révèle les objets cachés à travers le monde et les comportements subtils lors des dialogues. Les avantages débloqués en investissant dans Observation vous permettront de trouver plus de butin, de pister vos ennemis, et d'exploiter au mieux leurs points faibles.

- Les objets cachés dont la difficulté est inférieure ou égale à votre niveau de compétence peuvent être trouvés.

- Dégâts sur les points faibles : + 15 % (par niveau) Persuasion La compétence Persuasion vous permet d'influencer plus aisément vos interlocuteurs lors des dialogues. Les avantages débloqués en investissant dans Persuasion vous permettront d'obtenir des remises chez les marchands, d'intimider d'autres personnes, et de gagner davantage de réputation auprès des factions.

- Les tests de persuasion dont la difficulté est inférieure ou égale à votre niveau de compétence peuvent être sélectionnés.

- Dégâts aux humains : + 5 % (par niveau) Leadership La compétence Leadership augmente les dégâts infligés par vos compagnons ainsi que leur capacité de survie. Les avantages débloqués en investissant dans Leadership vous permettront d'utiliser davantage les capacités de vos compagnons et d'améliorer leur efficacité.

- Dégâts des compagnons : + 8 % (par niveau)

- Santé des compagnons : + 4 % (par niveau)

Sur le RPG space opera d'Obsidian Entertainment, soit, les joueurs et les joueuses ont la possibilité de se spécialiser puis d'augmenter certaines compétences, et ce, à chaque gain de niveau. Étant donné que le jeu en propose plus d'une dizaine, il se peut que vous ne sachiez pas lesquelles choisir.Ainsi, afin de vous aider à faire votre choix, nous vous donnons quelques indications concernantComme dit précédemment, dès le début de votre aventure sur, et plus précisément lors de la création de votre personnage, vous devrez sélectionner deux compétences, dans lesquelles vous spécialiser. Sachez que, par la suite, vous pourrez augmenter d'autres compétences ou bien celles choisies en tant que spécialité, notamment après avoir monté de niveau.Sur, chaque compétence est liée à un élément du jeu, à savoir les combats, l'exploration, les dialogues, etc. Bien que les effets de chacune d'elles soient intéressants,sur le RPG d'Obsidian Entertainment. D'ailleurs, voici, selon nous :Crochetage et Piratage sont deux compétences qui se montreront très utiles lorsque vous explorez les différentes planètes d'Arcadia, car celles-ci vous permettront d'accéder à des bâtiments, d'ouvrir des coffres (contenant potentiellement des munitions - une ressource essentielle), mais aussi de pirater des terminaux (pouvant renfermer des informations clés, à utiliser lors de discussions). De plus, ces compétences octroient davantage de chance d'esquive et augmentent les dégâts infligés aux automécas, et ce, à chaque niveau. Armes à feu est, évidemment, une capacité essentielle, tant elle booste les dégâts que vous administrez.La compétence Médecine est relativement intéressante car elle vous permet d'utiliser plus souvent votre inhalateur médical, qui redonne de la santé, et surtout augmente les dégâts infligés aux créatures. Dans la même idée, Persuasion améliore les dommages administrés aux humains, tout en vous donnant accès à de plus amples options de dialogue, qui peuvent vous aider à éviter un affrontement ou à progresser plus rapidement dans vos quêtes.Évidemment, vous êtes tout à fait libres de choisir les compétences de votre choix. Celles citées ci-dessus nous semblent très intéressantes, en raison de leurs effets positifs et efficaces. Dans tous les cas, nous vous listons toutes les compétences disponibles sur le RPG space opera d'Obsidian Entertainment, par la suite.Comme dit ci-dessus, sur, les joueurs et les joueuses ont accès à 12 compétences au total. Il est possible de toutes les augmenter de plusieurs points, au cours d'une même run, car monter d'un niveau octroie 2 points de compétence à répartir. Nous vous recommandons, tout de même, de vous intéresser à 4 ou 5 compétences, pour façonner un build cohérent.Par ailleurs, faites bien attention quand vous répartissez vos points de compétence, carne dispose pas de système de respec, une fois le prologue terminé. Voici, d'ailleurs, la liste complète de toutes les compétences disponibles :Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.