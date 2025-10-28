The Outer Worlds 2 : Les meilleures compétences

Obsidian Entertainment (The Outer Worlds 2) serait touché par des licenciements
Selon une récente rumeur, le studio Obsidian Entertainment aurait également licencié plusieurs employés.
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The Outer Worlds 2 : Les meilleurs traits
|Compétence
|Description
|Armes à feu
|La compétence Armes à feu augmente les dégâts infligés par toutes les armes à feu, dont les armes balistiques, électriques, à plasma et à biomasse. Les avantages débloqués en investissant dans Armes à feu vous permettront d'améliorer davantage votre capacité à utiliser différentes armes à feu.
- Dégâts à distance : + 10 % (par niveau)
- Pénétration d'armure : + 1 % (par niveau)
|Corps à corps
|La compétence Corps à corps augmente les dégâts infligés par les armes de corps à corps. Les avantages débloqués en investissant dans Corps à corps vous permettront d'améliorer davantage votre capacité à utiliser différentes armes de corps à corps.
- Dégâts de corps à corps : + 10 % (par niveau)
- Dégâts reçus lors d'une parade : - 2 % (par niveau)
|Discrétion
|La compétence Discrétion vous rend moins détectable aux yeux de vos ennemis lorsque vous êtes en position accroupie. Les avantages débloqués en investissant dans Discrétion vous permettront d'éviter les pièges et d'effectuer des attaques-surprises.
- Dégâts des attaques-surprises : + 35 %
- Vitesse de détection de la perception des PNK : - 2 % (par niveau)
|Crochetage
|La compétence Crochetage vous permet de déverrouiller les conteneurs et les portes. Les avantages débloqués en investissant dans Crochetage vous octroieront la capacité de faire les poches des humains, et d'entrevoir ce que contiennent les coffres verrouillés.
- Les serrures dont la difficulté est inférieure ou égale à votre niveau de compétence peuvent être ouvertes.
- Chance d'esquive : + 1% (par niveau)
|Ingénierie
|La compétence Ingénierie augmente l'efficacité de toutes les armures, conférant une réduction des dégâts inhérente. Lorsque vous discutez ou explorez, Ingénierie vous aide à exploiter au mieux vos connaissances en systèmes mécaniques. Les avantages débloqués en investissant dans Ingénierie vous permettront d'accroître encore votre défense, ainsi que les bonus octroyés par les modifs d'arme, de casque et d'armure.
- Les systèmes mécaniques dont la difficulté est inférieure ou égale à votre niveau de compétence peuvent être réparés.
- Résistance aux dégâts : + 1 % (par niveau)
|Explosifs
|La compétence Explosifs augmente les dégâts infligés par les projectiles explosifs, tels que les grenades et les mines, ainsi que ceux des armes qui infligent des dégâts à une zone. En exploration, vous pourrez désamorcer des objets sensibles comme les mines et les pièges. Les avantages débloqués en investissant dans Explosifs permettront d'augmenter la puissance des explosifs et des armes à plasma.
- Dégâts des explosifs : + 10 % (par niveau)
- Résistance aux dégâts contre les explosifs : + 1 % (par niveau)
|Piratage
|La compétence Piratage vous donne accès à différents systèmes non autorisés, tels que les terminaux, les automécas et les distributeurs automatiques. Les avantages débloqués en investissant dans Piratage vous permettront de désactiver les automécas, de pirater des terminaux de primes, et d'accéder aux stock réservé des distributeurs.
- Les tests de piratage dont la difficulté est inférieure ou égale à votre niveau de compétence peuvent être surmontés.
- Dégâts aux automécas : + 5 % (par niveau)
|Médecine
|La compétence Médecine augmente la toxicité maximale, ce qui permet d'utiliser davantage de fois l'inhalateur médical, et d'augmenter votre résistance à l'empoisonnement au zyranium. Les avantages débloqués en investissant dans Médecine vous permettront d'améliorer davantage votre inhalateur, de dompter temporairement les créatures, et d'utiliser vos armes corrosives plus efficacement.
- Seuil de descente de la toxicité : + 7 (par niveau)
- Dégâts aux créatures : + 5 % (par niveau)
|Science !
|La compétence Science ! augmente votre énergie de gadget maximale, ce qui vous permet de prolonger la durée d'utilisation des gadgets, comme la dilatation temporelle tactique. Les avantages débloqués en investissant dans Science ! vous permettront d'améliorer davantage vos gadgets, ainsi que la puissance de vos armes électriques.
- Jauge max. d'énergie de gadget : + 7 (par niveau)
- Cumuls supplémentaires d'effets secondaires de type Dégâts physiques : + 10 % (par niveau)
|Observation
|La compétence Observation révèle les objets cachés à travers le monde et les comportements subtils lors des dialogues. Les avantages débloqués en investissant dans Observation vous permettront de trouver plus de butin, de pister vos ennemis, et d'exploiter au mieux leurs points faibles.
- Les objets cachés dont la difficulté est inférieure ou égale à votre niveau de compétence peuvent être trouvés.
- Dégâts sur les points faibles : + 15 % (par niveau)
|Persuasion
|La compétence Persuasion vous permet d'influencer plus aisément vos interlocuteurs lors des dialogues. Les avantages débloqués en investissant dans Persuasion vous permettront d'obtenir des remises chez les marchands, d'intimider d'autres personnes, et de gagner davantage de réputation auprès des factions.
- Les tests de persuasion dont la difficulté est inférieure ou égale à votre niveau de compétence peuvent être sélectionnés.
- Dégâts aux humains : + 5 % (par niveau)
|Leadership
|La compétence Leadership augmente les dégâts infligés par vos compagnons ainsi que leur capacité de survie. Les avantages débloqués en investissant dans Leadership vous permettront d'utiliser davantage les capacités de vos compagnons et d'améliorer leur efficacité.
- Dégâts des compagnons : + 8 % (par niveau)
- Santé des compagnons : + 4 % (par niveau)
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