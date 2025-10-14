The Outer Worlds 2 : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit The Outer Worlds 2.

Configurations PC The Outer Worlds 2

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Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10/11 64 bits Windows 10/11 64 bits Processeur Intel i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-10700K ou AMD Ryzen 5 5600X Mémoire 16 Go de mémoire 16 Go de mémoire Carte graphique NVIDIA GTX 1070, AMD RX 5700 ou Intel Arc A580 NVIDIA RTX 3080 ou AMD Radeon RX 6800 XT DirectX Version 12 Version 12 Espace disque 110 Go d'espace disque disponible 110 Go d'espace disque disponible Note SSD requis SSD requis













Développé par Obsidian Entertainment et édité par Xbox Game Studios,, qui est catégorisé comme un RPG space opera, arrive à la fin du mois d'octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu, dont le PC.D'ailleurs, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive pour la configuration minimale, comme pour la recommandée. D'après les informations disponibles sur la page Steam du soft, il est également nécessaire d'avoir 110 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter desur PC. Un SSD est, par ailleurs, requis.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de faire tourner le RPG space opera d'Obsidian Entertainment et de Xbox Game Studios.Rappelons, en guise de conclusion, quedébarque le 29 octobre 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. L'accès anticipé permet d'y jouer avec 5 jours d'avance, soit dès le 24 octobre.