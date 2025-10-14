The Outer Worlds 2 : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 octobre 2025 à 17h31
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit The Outer Worlds 2.
The Outer Worlds 2 : Les configurations PC
Développé par Obsidian Entertainment et édité par Xbox Game Studios, The Outer Worlds 2, qui est catégorisé comme un RPG space opera, arrive à la fin du mois d'octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu, dont le PC.

D'ailleurs, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations PC demandées pour faire tourner The Outer Worlds 2.

Configurations PC The Outer Worlds 2

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Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de The Outer Worlds 2, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive pour la configuration minimale, comme pour la recommandée. D'après les informations disponibles sur la page Steam du soft, il est également nécessaire d'avoir 110 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de The Outer Worlds 2 sur PC. Un SSD est, par ailleurs, requis.

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de The Outer Worlds 2 ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de faire tourner le RPG space opera d'Obsidian Entertainment et de Xbox Game Studios.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 10/11 64 bits Windows 10/11 64 bits 
Processeur  Intel i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-10700K ou AMD Ryzen 5 5600X 
Mémoire  16 Go de mémoire 16 Go de mémoire 
Carte graphique  NVIDIA GTX 1070, AMD RX 5700 ou Intel Arc A580 NVIDIA RTX 3080 ou AMD Radeon RX 6800 XT 
DirectX Version 12   Version 12
Espace disque 110 Go d'espace disque disponible  110 Go d'espace disque disponible 
Note SSD requis  SSD requis 

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Outer Worlds 2 débarque le 29 octobre 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. L'accès anticipé permet d'y jouer avec 5 jours d'avance, soit dès le 24 octobre.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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