The Outer Worlds 2 : La liste complète des trophées et des succès

Obsidian Entertainment (The Outer Worlds 2) serait touché par des licenciements
Selon une récente rumeur, le studio Obsidian Entertainment aurait également licencié plusieurs employés.
|Intitulé trophée/succès
|Description
|The Outer Worlds 2
|Vous avez terminé le jeu dans n'importe quelle difficulté.
|Bienvenue à Paradise Island
|Vous avez atterri sur Paradise Island.
|Infiltration et Voxfiltration
|Vous avez infiltré la station-relais Vox, et vous vous en êtes échappé.
|Les grands maux exigent des mesures monastiques
|Vous avez arrêté les conspirateurs de de Vries au monastère d'Alexandra.
|Livré à vous-même
|Vous avez obtenu le modulateur de faille.
|Ressusciter l'Archive
|Vous avez restauré toutes les fonctions opérationnelles de l'Archive.
|Difficile
|Vous avez terminé le jeu en difficulté Difficile.
|Très difficile
|Vous avez terminé le jeu en difficulté Très difficile.
|Cataclysme élémentaire
|Vous avez tué un ennemi ayant subi tous les types de dégâts possibles.
|Des vrais défauts
|Vous avez accepté 3 défauts.
|Niveau 30
|Vous avez atteint le niveau 30.
|Capturer l'Archive à la dure
|Vous avez pris le contrôle de l'Archive sans aucun renfort.
|Ninja
|Vous avez tué 50 ennemis avec des attaques-surprises.
|Prenez-en de la graine !
|Vous avez amélioré une compétence jusqu'au niveau 20.
|Plus on est de fous
|Vous avez recruté tous les compagnons.
|Équipe soudée
|Vous avez terminé toutes les quêtes de compagnon.
|Tous pour personne
|Vous avez provoqué la mort ou le départ définitif de tous vos compagnons.
|Flâneur des failles
|Vous avez exploré toutes les failles localisées aux quatre coins d'Arcadia.
|Calibre maximal
|Vous avez amélioré Récompense du novice au maximum.
|OA: objectifs accomplis
|Vous avez terminé toutes les quêtes de faction de l'Ordre de l'Ascendant.
|AC : tout terminé
|Vous avez terminé toutes les quêtes de faction d'Auntie's Choice.
|Coopération corporative
|Vous avez convaincu Auntie's Choice et l'Ordre de l'Ascendant de collaborer.
|Un fantôme dans la faille
|Vous avez sauté dans une faille (et perdu la vie).
|Partie avec éclat
|Vous avez tué 3 ennemis en un seul tir de Big Bang.
|Vole comme un papillon, pique comme une abeille
|Vous avez tué 5 ennemis en lévitant avec la combi automéca au zyranium.
|GARY glaçant guerroyant
|Vous avez tué 5 ennemis avec les vrilles de Gary.
|Défiguration danse danse
|Vous avez tué 10 ennemis avec le sabre dansant Spectre en mode Spectre arc-en-ciel.
|Homicide ad hominem
|Vous avez tué 10 ennemis provoqués par les drones pop-up publicitaires.
|Arrêtez de vous frapper
|Vous avez tué 15 ennemis en utilisant seulement Armageddon.
|Lourdaud
|Vous avez tué 5 ennemis en les piétinant après les avoir touchés avec le rayon rétrécissant.
|Attaque de grenades
|vous avez tiré sur 3 grenades en plein vol.
|Pharmacodépendance
|Vous avez subi 20 descentes avec l'inhalateur médical.
|Un voyage de mille lieues
|Vous avez récupéré 1 carte de pitchball/tossball.
|Ouh, ça suffit !
|Vous avez récupéré 100 cartes de pitchball/tossball.
|Vieille connaissance de Tatie
|Vous avez rencontré Amos.
|Piégeur de progéniture
|Vous avez recueilli 5 animaux pour votre vaisseau.
|Chasseur de progéniture
|Vous avez tué un total de 50 jeunes raptidons, bébés craboïdes, mantiguêpes, verachnides ou créatures.
|Gagner les cœurs et les figures
|Vous avez obtenu 20 cœurs humains.
|Distorsion de dépouille
|Vous avez désintégré 20 corps avec le dématérialiseur acide d'Auntie's Choice.
|Anticonsumériste
|Vous avez terminé le jeu sans dépenser le moindre octo.
|Rapports timestriels quantifiés
|Vous avez trouvé toutes les revues du Magazine des aventures scientifiques sur Paradise Island.
|Fresques plurielles à Golden Ridge
|Vous avez trouvé tous les morceaux de fresque à Golden Ridge.
|Tours de Praetor alimentées
|Vous avez recalibré toutes les stations de mise à la terre sur Praetor.
|Célébration des journaux d'excogitation sur Cloister
|Vous avez trouvé tous les journaux audio d'excogitation sur Cloister.
|Tenue correcte exigée
|Vous avez vaincu le consul en portant des vêtements au lieu d'une armure.
|Courez, pauvres fous !
|Vous avez atteint le plus bas niveau de réputation possible avec Auntie's Choice et l'Ordre de l'Ascendant.
|Tout doit disparaître
|Vous avez gagné 50 000 octos en vendant des objets aux marchands.
|Bidouillage
|Vous avez appliqué des modifications à 10 armes ou armures.
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