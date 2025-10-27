Durée de vie The Outer Worlds 2 : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 octobre 2025 à 14h47
Retrouvez toutes les informations concernant la durée de vie de The Outer Worlds 2, et donc le nombre d'heures nécessaires pour terminer ce nouvel opus de la licence d'Obsidian Entertainment.
Durée de vie The Outer Worlds 2 : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?
Sorti à la fin du mois d'octobre 2025, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu, The Outer Worlds 2, qui est développé par Obsidian Entertainment et édité par Xbox Game Studios, est un RPG space opera. De nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans cette nouvelle aventure, les transportant à Arcadia. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent quelle est la durée de vie de The Outer Worlds 2.

Durée de vie de The Outer Worlds 2

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Comme vous vous en doutez, la durée de vie de The Outer Worlds 2 dépend de votre façon de jouer, mais aussi de vos objectifs. En effet, si vous souhaitez tout voir et tout faire sur The Outer Worlds 2, afin de potentiellement empocher son Platine ou 100 %, vous passerez nécessairement plus de temps sur le jeu qu'une personne ne désirant que terminer l'histoire principale. Cela va, par ailleurs, dépendre du mode de difficulté sélectionné en début de partie.

Combien d'heures pour terminer The Outer Worlds 2 ? 

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Cependant, grâce à notre expérience personnelle et aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation en ce qui concerne la durée de vie de The Outer Worlds 2, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le jeu avant de voir l'écran des crédits défiler. Afin que cela soit plus simple et plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir l'histoire principale, faire la quête principale et de l'annexe ou atteindre le 100 %.
  • Terminer l'histoire principale en ligne droite → Environ 20-25 heures.
  • Terminer l'histoire principale et faire de l'annexe → Plus de 35 heures.
  • Terminer The Outer Worlds 2 à 100 % → Plus de 50 heures.
La durée de vie de The Outer Worlds 2 est, ainsi, assez correcte. Celles et ceux qui voudront décrocher son Platine ou bien 100 % passeront de nombreuses heures à arpenter les différentes planètes proposées sur le titre.

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En guise de conclusion, rappelons que The Outer Worlds 2 est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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