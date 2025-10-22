The Outer Worlds 2 : Il va falloir faire attention aux compagnons, au risque d'une rébellion

Obsidian Entertainment (The Outer Worlds 2) serait touché par des licenciements
Selon une récente rumeur, le studio Obsidian Entertainment aurait également licencié plusieurs employés.
L'une des choses qui était vraiment importante pour nous, c'était que ces personnages aient l'impression d'être des personnes à part entière. Ils ont leurs propres objectifs, leurs propres motivations, et si le joueur s'aligne sur eux, c'est génial. Ils seront là pour vous. Ils se battront à vos côtés. Mais si vous allez à l'encontre de leurs intérêts, ils auront leur mot à dire. Cela pourrait dégénérer en conflit, ce qui pourrait signifier qu'ils vous quittent ou que vous deviez les combattre jusqu'à la mort. Mais si vous parvenez à établir cette relation avec eux, ils seront là pour vous jusqu'au bout.Ainsi, Obsidian Entertainment a poussé le système de compagnons de The Outer Worlds 2, afin notamment d'apporter plus de réalisme.
Plus réalistes dans leur manière d'interagir avec le joueur et de réagir à ce qui se passe autour d'eux. C'est quelque chose qui n'était pas toujours présent dans le premier jeu, mais nous voulions vraiment que les joueuses puissent le ressentir dans le deuxième opus.De ce fait, les joueurs et les joueuses de The Outer Worlds 2 devront faire attention à leurs compagnons, afin de s'assurer qu'aucune rébellion ne s'esquisse au sein de l'équipage.
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