The Outer Worlds 2 : Il va falloir faire attention aux compagnons, au risque d'une rébellion

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 octobre 2025 à 11h55
Obsidian Entertainment a, récemment, expliqué que les compagnons peuvent se retourner contre les joueurs sur The Outer Worlds 2.
The Outer Worlds 2 : Il va falloir faire attention aux compagnons, au risque d'une rébellion
Comme vous le savez probablement déjà, The Outer Worlds 2, le RPG space opera d'Obsidian Entertainment, possède un système avec des compagnons, tout comme sur le premier opus. Toutefois, les joueurs et les joueuses devront faire attention à leurs alliés étant donné que les compagnons peuvent se rebeller sur The Outer Worlds 2.

Les compagnons de The Outer Worlds 2 peuvent se retourner contre vous

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Au cours d'un échange avec Xbox Expension Pass, les directeurs de The Outer Worlds 2, Brandon Adler et Matt Singh, ont, effectivement, prononcé quelques mots concernant les compagnons sur le jeu. Brandon Adlet et Matt Singh ont, alors, expliqué que les compagnons peuvent se rebeller et s'attaquer aux joueurs, si ces derniers ne font pas attention à eux
L'une des choses qui était vraiment importante pour nous, c'était que ces personnages aient l'impression d'être des personnes à part entière. Ils ont leurs propres objectifs, leurs propres motivations, et si le joueur s'aligne sur eux, c'est génial. Ils seront là pour vous. Ils se battront à vos côtés. Mais si vous allez à l'encontre de leurs intérêts, ils auront leur mot à dire. Cela pourrait dégénérer en conflit, ce qui pourrait signifier qu'ils vous quittent ou que vous deviez les combattre jusqu'à la mort. Mais si vous parvenez à établir cette relation avec eux, ils seront là pour vous jusqu'au bout.
Ainsi, Obsidian Entertainment a poussé le système de compagnons de The Outer Worlds 2, afin notamment d'apporter plus de réalisme.

Miniature vidéo

Des compagnons plus réalistes sur The Outer Worlds 2

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Lors de l'interview, Brandon Adlter a indiqué que les développeurs ont peaufiné ce système car ils voulaient rendre les compagnons « plus réalistes » sur The Outer Worlds 2
Plus réalistes dans leur manière d'interagir avec le joueur et de réagir à ce qui se passe autour d'eux. C'est quelque chose qui n'était pas toujours présent dans le premier jeu, mais nous voulions vraiment que les joueuses puissent le ressentir dans le deuxième opus.
De ce fait, les joueurs et les joueuses de The Outer Worlds 2 devront faire attention à leurs compagnons, afin de s'assurer qu'aucune rébellion ne s'esquisse au sein de l'équipage.

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Outer Worlds 2 sort le 29 octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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