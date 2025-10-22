The Outer Worlds 2 : Il va falloir faire attention aux compagnons, au risque d'une rébellion

Obsidian Entertainment a, récemment, expliqué que les compagnons peuvent se retourner contre les joueurs sur The Outer Worlds 2.

Les compagnons de The Outer Worlds 2 peuvent se retourner contre vous

L'une des choses qui était vraiment importante pour nous, c'était que ces personnages aient l'impression d'être des personnes à part entière. Ils ont leurs propres objectifs, leurs propres motivations, et si le joueur s'aligne sur eux, c'est génial. Ils seront là pour vous. Ils se battront à vos côtés. Mais si vous allez à l'encontre de leurs intérêts, ils auront leur mot à dire. Cela pourrait dégénérer en conflit, ce qui pourrait signifier qu'ils vous quittent ou que vous deviez les combattre jusqu'à la mort. Mais si vous parvenez à établir cette relation avec eux, ils seront là pour vous jusqu'au bout.

Des compagnons plus réalistes sur The Outer Worlds 2

Plus réalistes dans leur manière d'interagir avec le joueur et de réagir à ce qui se passe autour d'eux. C'est quelque chose qui n'était pas toujours présent dans le premier jeu, mais nous voulions vraiment que les joueuses puissent le ressentir dans le deuxième opus.

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Comme vous le savez probablement déjà,, le RPG space opera d'Obsidian Entertainment, possède un système avec des compagnons, tout comme sur le premier opus. Toutefois,Au cours d'un échange avec Xbox Expension Pass,. Brandon Adlet et Matt Singh ont, alors, expliqué queAinsi,Lors de l'interview, Brandon Adlter a indiqué queDe ce fait, les joueurs et les joueuses dedevront faire attention à leurs compagnons, afin de s'assurer qu'aucune rébellion ne s'esquisse au sein de l'équipage.Rappelons, en guise de conclusion, quesort le 29 octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.