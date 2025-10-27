The Outer Worlds 2 : Heure de sortie en France sur consoles et PC

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Heure de sortie de The Outer Worlds 2 en France sur PC et consoles

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Un prétéléchargement pour The Outer Worlds 2 ?

Ready to preload? We are!



Preload The Outer Worlds 2 and prepare for your next mission in Arcadia. Explore our Global Launch Map to see when your journey begins! 🌟 pic.twitter.com/eDFW1zXwZR — The Outer Worlds (@OuterWorlds) October 23, 2025

PC Édition Standard → 54,99 € au lieu de 70 €, soit 21 % de réduction.

Xbox / PC Édition Standard → 45,99 € au lieu de 70 €, soit 34 % de réduction. Édition Premium → 63,99 € au lieu de 100 €, soit 36 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Sortant à la fin du mois d'octobre 2025,, qui est développé par Obsidian Entertainment et édité par Xbox Game Studios, est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par celles et ceux qui ont apprécié le premier opus de la franchise. D'ailleurs, si vous êtes impatients de partir à la conquête d'Arcadia, sachez que nous vous précisons, afin que vous puissiez en profiter dès que possible.Avant tout, rappelons quesort le 29 octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu. Le RPG space opera d'Obsidian Entertainment profite également d'un accès anticipé, qui permet d'y jouer depuis le 24 octobre dernier. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, nous en savons un peu plus à propos deAinsi,. D'après les détails connus, tous les joueurs et les joueuses sont logés à la même enseigne, et ce, peu importe la plateforme de jeu sélectionnée. En effet, comme vous l'aurez compris, le titre d'Obsidian Entertainment et de Xbox Game Studios sort à l'heure indiquée ci-dessus sur PS5, Xbox Series et PC.Selon les informations partagées par Obsidian Entertainment, il est d'ores et déjà possible de prétélécharger. Une nouvelle qui devrait ravir la communauté, notamment celles et ceux qui ont une petite connexion internet.Rendez-vous donc le 29 octobre 2025, en début de soirée, pour découvrir. Date à laquelle le RPG space opera d'Obsidian Entertainment se rendra disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que PC et entrera dans le catalogue du Game Pass. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :