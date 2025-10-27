The Outer Worlds 2 : Heure de sortie en France sur consoles et PC

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de The Outer Worlds 2, en France, sur PC et consoles.
Sortant à la fin du mois d'octobre 2025, The Outer Worlds 2
, qui est développé par Obsidian Entertainment et édité par Xbox Game Studios, est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par celles et ceux qui ont apprécié le premier opus de la franchise. D'ailleurs, si vous êtes impatients de partir à la conquête d'Arcadia, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie de The Outer Worlds 2 en France sur consoles et PC
, afin que vous puissiez en profiter dès que possible.
Heure de sortie de The Outer Worlds 2 en France sur PC et consoles
Avant tout, rappelons que The Outer Worlds 2
sort le 29 octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu. Le RPG space opera d'Obsidian Entertainment profite également d'un accès anticipé, qui permet d'y jouer depuis le 24 octobre dernier. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, nous en savons un peu plus à propos de l'heure de lancement de The Outer Worlds 2
.
Ainsi, l'heure de sortie de The Outer Worlds 2 est fixée à 18h (heure française), le 29 octobre 2025
. D'après les détails connus, tous les joueurs et les joueuses sont logés à la même enseigne, et ce, peu importe la plateforme de jeu sélectionnée. En effet, comme vous l'aurez compris, le titre d'Obsidian Entertainment et de Xbox Game Studios sort à l'heure indiquée ci-dessus sur PS5, Xbox Series et PC.
Un prétéléchargement pour The Outer Worlds 2 ?
Selon les informations partagées par Obsidian Entertainment, il est d'ores et déjà possible de prétélécharger The Outer Worlds 2
. Une nouvelle qui devrait ravir la communauté, notamment celles et ceux qui ont une petite connexion internet.
Rendez-vous donc le 29 octobre 2025, en début de soirée, pour découvrir The Outer Worlds 2
. Date à laquelle le RPG space opera d'Obsidian Entertainment se rendra disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que PC et entrera dans le catalogue du Game Pass. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
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commentaire (1)
Merci j'ai hâte !