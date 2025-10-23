Test The Outer Worlds 2 : Une suite réussie ?

Nous avons parcouru The Outer Worlds 2 afin de vous rapporter toutes nos impressions sur cette suite et ce RPG space opera.

Arcadia a besoin de vous !

Agent/Agente du Directoire terrien au rapport









Une écriture et des dialogues qui font mouche

Dans The Outer Worlds 2, il est possible de recruter jusqu'à 6 compagnons, au cours de l'aventure. Ces alliés, qui sont affiliés à l'une des factions en place, disposent de leur propre capacité et équipements. VAL peut, par exemple, vous soigner, alors que Niles se montre intéressant lors des combats.



À bord de l'Incognito, notre vaisseau, qui fait office de petit HUB central, les compagnons peuvent discuter entre eux. De ce fait, les joueurs et les joueuses peuvent assister à de courtes séquences de discussion, qui humanisent les compagnons. Cependant, nous aurions aimé qu'Obsidian Entertainment pousse davantage cet aspect « communautaire » de l'équipage afin de rendre ces petites scènes de convivialité encore plus vivantes et intéressantes.

Une boucle de gameplay, non sans qualité

Une expérience riche et diversifiée

Le gunfight de The Outer Worlds 2 est vraiment bon. Comprenez par là que les sensations manettes en main, et ce, peu importe l'arme utilisée, sont vraiment sympas. Nous avons particulièrement apprécié la variété des armes, qui a permis de gérer la majorité des situations (combats rapprochés, à distance, et très loin). Nous aurions aimé que la version PS5 propose le retour haptique sur les gâchettes L2 et R2, afin de renforcer les sensations.



Remarquons, sur ce point, qu'il est important de bien gérer ses munitions, car celles-ci viennent à manquer assez régulièrement, et ce, malgré un ramassage intensif des items mis à portée de main (légalement ou non, le vol étant permis, mais potentiellement préjudiciable).







Un RPG fourni mais qui ne fait pas de concessions









Un RPG space opera d'ambiance, avant tout

Le Fallout de l'espace

Fouiller l'ensemble des infrastructures et surtout des moindres recoins est indispensable sur The Outer Worlds 2. D'ailleurs, ramasser du loot, de la nourriture (rendant de la vie), des objets importants ou encore des clés est réellement plaisant sur le titre d'Obsidian Entertainment. La curiosité et l'exploration sont, de ce fait, vraiment récompensées, tant les items collectés peuvent aider à la survie, à la confection de mods, à l'ouverture de coffres spéciaux. C'est, d'ailleurs, une bonne manière pour le studio d'inviter les joueurs et les joueuses à prendre le temps de visiter les lieux dans lesquels ils sont.







Et l'aspect visuel sur PS5, alors ?

C'est à la fin de l'année 2019 que les joueurs et les joueuses posaient les mains, pour la première fois, sur The Outer Worlds, un RPG de science-fiction signé Obsidian Entertainment (Grounded, Pentiment, Avowed). Plutôt apprécié par les joueurs et les joueuses, le premier opus de la licence avait reçu d'assez bonnes notes de la part de la presse spécialisée, et détient ainsi la note de 85 sur Metacritic.. Ainsi, quatre ans après le premier titre, Obsidian Entertainment revient cette année pour proposer un nouveau voyage déjanté avec The Outer Worlds 2, dont la sortie est programmée pour le 29 octobre 2025.Comme annoncé sur nos réseaux sociaux,, et ce, pendant plusieurs heures., qui est plutôt attendu par la communauté. Mais parviendra-t-il à surprendre comme le premier opus ? Propose-t-il des nouveautés par rapport à son prédécesseur ? Fait-il mieux que The Outer Worlds ? Des questions qui trouvent leur réponse dansSi The Outer Worlds 2 propose une toute nouvelle colonie et un nouvel équipage, le deuxième opus de la franchise d'Obsidian Entertainment, qui se veut donc abordable par les nouveaux venus, reprend tout de même certaines bases narratives et concepts du tout premier volet.. Évidemment, plusieurs factions en place, notamment le Protectorat, Auntie's Choice (fusion entre Auntie Cleo's et Spacer's Choice) et « The Order of the Ascendant », qui ont chacune leur propre vision de l'avenir pour l'humanité, sont en guerre ouverte, du fait de leur idéologie divergente. Nous ne vous en dirons pas plus à ce sujet, afin de vous garder la surprise entière, mais sachez que le postulat narratif de base de The Outer Worlds 2, dont l'histoire évolue en fonction des choix des joueurs, est relativement intéressant et suffit amplement pour avoir envie de partir à la découverte d'Arcadia.Or, après avoir sélectionné un mode de difficulté et avant de diriger son vaisseau vers ladite colonie, il va falloir passer quelques minutes (ou heures) à façonner son propre personnage., qui nous laisse l'opportunité de modeler notre agent à notre guise. Si les options concernant le physique et l'apparence générale de notre avatar sont assez diversifiées, c'est la partie concernant les traits, les compétences et les avantages qui sont les plus développés et surtout les plus intéressantes (nous y reviendrons).Après cela, il ne vous reste plus qu'à partir pour Arcadia, où vous rencontrerez de nombreux PNJ, appartenant ou non aux factions principales, et vous plongerez dansSi bien souvent Obsidian Entertainment s'amuse des codes du genre space opera et exagère certaines fois des éléments un peu kitch,Cet aspect transparaît dans les propos des personnages rencontrés, dans les messages sur les terminaux et surtout dans les options de dialogue auxquelles nous avons accès. D'ailleurs,. Ainsi, ayant choisi Renégat, nous avons régulièrement eu le droit à des réponses montrant toute l'agressivité de notre avatar et surtout son désir de faire parler la poudre plutôt que de converser.De plus, en ayant un certain niveau dans des compétences précises, comme la Persuasion, ou en ayant déniché des informations clés,. Par exemple, c'est de cette manière que nous avons réussi à convaincre l'archiviste Victor Clemens de se détourner de son chemin, ce qui nous a évité un affrontement contre un boss.Évidemment,. Ces derniers profitent, d'ailleurs, de quêtes spécifiques et peuvent tout à fait se retourner contre vous, en cas d'extrême inattention., tout en proposant un périple qui se veut aussi verbeux (seuls les textes sont en français, les voix en anglais) qu'attrayant. Cette richesse figure également dans sa façon d'aborder la boucle de gameplay et surtout dans son aspect jeu de rôle.Pour mener à bien les différentes quêtes, principales comme secondaires,, allant du pistolet au fusil d'assaut, et passant par toutes sortes d'équipements mortels aussi étranges qu'efficaces. Certaines d'entre elles infligent, d'ailleurs, des dégâts spécifiques liés à des éléments, comme l'électricité, le plasma ou encore la corrosion.Tout comme les pièces d'armure, il est possible d'équiper des mods sur les armes, octroyant des effets divers, auprès d'un établi, qui permet également de fabriquer des munitions, des explosifs, mais aussi de démanteler des items pour obtenir des ressources. C'est aussi via cette structure que nous pouvons améliorer nos compagnons.. Par exemple, la quête « La saboteuse de paradis » demande de se rendre à la station-relais Vox, dont l'entrée principale est bien gardée. La chef des ennemis vous explique qu'elle vous laissera passer si vous lui ramenez deux traîtres. Or, l'officière Kaur vous a, quant à elle, indiqué que vous pouviez contourner cet avant-poste, en passant sur la côte ouest, qui est rongée par le zyranium (sorte de poison hyper mortel). Sinon, le ministre Milverstreet a proposé de vous aider à vous infiltrer.. Un point qui est grandement plaisant et surtout bienvenu.D'ailleurs, au sein même des lieux gardés, il est possible d'adopter une approche furtive, en privilégiant les attaques-surprises, ou bien de foncer dans le tas, à condition d'avoir suffisamment de munitions., notamment en raison des embranchements/approches multiples.. Un point qui transparaît, d'ailleurs, d'entrée de jeu, à un peu à la manière de Baldur's Gate 3 :. Et ces éléments ne sont pas à prendre à la légère, tant cela peut vous ouvrir comme fermer des portes (littéralement et au sens figuré), tout au long de l'aventure. Il semblerait, par ailleurs, qu'il ne soit pas possible de respec.(celles dans lesquelles votre personnage est spécialisé ou non). À ce moment-là, nous avons également l'opportunité de sélectionner des avantages, accordant des bonus plus ou moins significatifs. Et comme pour pimenter le tout, Obsidian a ajouté les défauts, qui peuvent être acceptés ou rejetés : ceux-ci donnent un effet positif ainsi que négatif. Par exemple, nous avons eu le droit au défaut « Surpréparé », qui augmente la taille du chargeur de 50 %, mais réduit les dégâts de 40 % pendant 8 secondes lorsqu'un chargeur d'arme est vide.. C'est un point que nous avons tout particulièrement apprécié, car ces différents systèmes engagent vraiment le joueur dans son périple.Déjà avec le premier opus, The Outer Worlds a très souvent été rapproché de la licence post-apocalyptique de Bethesda, Fallout, notamment de Fallout: New Vegas (et pour cause, le studio est à l'origine de cet opus). Et ce deuxième volet ne fait pas exception à la règle. Permettez-nous cette comparaison hyperbolique :The Outer Worlds 2 propose une série de planètes plutôt grandes, aux environnements différents, sur lesquelles se trouvent diverses infrastructures peuplées d'habitants, appartenant ou non à l'une des factions en place. Entre ces villes ou villages, nous parcourons des zones, à la limite parfois du wasteland, habitées par des créatures plus ou moins féroces. Si ces espaces sont relativement plaisants à explorer, grâce notamment à des points d'intérêt ou petits événements ponctuels brisant ainsi la monotonie des trajets, ce sont les zones habitées qui ont attiré toute notre attention.Dès la première planète, le ton est donné : nous nous retrouvons dans un village avec des pancartes, dotées d'illustrations typiques de l'Art Nouveau et boostées aux néons, des petites maisons avec une architecture futuriste, un dispensaire avec un médecin louche, etc. Ailleurs, l'Observatoire, avec son style très baroque et son level design assez fourni, fut également une belle surprise. Sur une autre planète, c'est l'entrée de la station Alexandra, avec son paysage agrémenté de roches et de gigantesques cristaux colorés, surplombés par une majestueuse statue, qui a attiré notre œil., qui disposent chacune de leur propre faune et flore. Et parler aux différents PNJ ou écouter les personnages ne fait que renforcer ce sentiment.Ainsi,, qui est, d'ailleurs, dans la lignée de celle de son prédécesseur. Cependant, celle-ci peine parfois à être mise en valeur d'un point de vue visuel.Comme dit précédemment,: Qualité, mettant en valeur les visuels au détriment des FPS, et Performances, qui promet une meilleure fluidité en dépit des graphismes. Après plusieurs heures et changements, nous avons opté pour le mode Qualité afin d'avoir un rendu plus beau, ce qui exige de faire un compromis sur les FPS., surtout sur les éléments présents au loin. A contrario, et comme dit ci-dessus, plusieurs lieux profitent d'une bonne qualité visuelle et d'un rendu vraiment joli. De la même manière, The Outer Worlds 2 propose quelques séquences cinématiques, qui sont plutôt époustouflantes. Cette légère inégalité d'un point de vue des graphismes est un peu dommage, car. Par contre,Nul doute que les joueurs et les joueuses avec un PC doté de très bons composants profiteront de meilleurs visuels et d'une très bonne fluidité, tout comme celles et ceux étant sur PS5 Pro (le jeu est optimisé sur la dernière console de Sony/PlayStation). De ce fait, la communauté étant sur PS5 devra, comme pour beaucoup d'autres jeux, faire des compromis entre graphismes et fluidité sur le titre d'Obsidian Entertainment.: durant l'une des missions principales, l'application a crashé, et ce, six fois d'affilée. Ce qui a entaché notre progression et causé un peu de frustration. Fort heureusement, nous avons réussi à avancer dans la quête, après avoir désinstallé/réinstallé le jeu et après avoir trouvé l'item requis pour progresser.