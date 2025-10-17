The Outer Worlds 2 : Faut-il avoir terminé le premier jeu pour jouer à ce nouvel opus ?

Certains joueurs et joueuses se demandent s'il est nécessaire, voire obligatoire, d'avoir joué au premier opus de la licence The Outer Worlds pour parcourir The Outer Worlds 2. Nous vous partageons la réponse.
Le tout nouvel opus de la licence The Outer Worlds, à savoir The Outer Worlds 2
, débarque, comme vous le savez probablement déjà, à la fin du mois d'octobre 2025. Le titre est plutôt attendu par la communauté, notamment par les fans et les nouveaux venus sur la franchise. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent s'il faut nécessairement avoir terminé le premier jeu de la licence The Outer Worlds avant de jouer à The Outer Worlds 2
.
Faut-il avoir joué à The Outer Worlds pour faire The Outer Worlds 2 ?
Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse est non : il n'est absolument pas nécessaire, ni obligatoire, d'avoir parcouru partiellement ou bien entièrement le premier jeu de la licence d'Obsidian Entertainment, soit The Outer Worlds, pour jouer à The Outer Worlds 2
. Évidemment, si vous avez passé du temps sur le premier titre, vous pourrez plus facilement prendre en main le gameplay de The Outer Worlds.
Dans une FAQ sur la page Battle.net de The Outer Worlds 2
, il est bien précisé que les nouveaux venus sur la franchise peuvent tout à fait débuter leur découverte de la licence avec ce deuxième opus, qui est considéré comme une suite :
Oui, The Outer Worlds 2 est une suite directe du jeu d'origine, mais propose une toute nouvelle histoire, un nouveau système stellaire et une nouvelle galerie de personnages. Bien que le ton, l'humour et le design centré sur le joueur soient dans la continuité du premier opus, il n'est pas nécessaire d'y avoir joué [The Outer Worlds] pour profiter pleinement de The Outer Worlds 2. Le jeu a été conçu pour offrir une porte d'entrée aux nouveaux joueurs tout en continuant de ravir les fans de la première heure.
Rappelons, en guise de conclusion, que The Outer Worlds 2
sort le 29 octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC (via Steam et via Battle.net). Le RPG space opera d'Obsidian Entertainment sera également disponible dans le Game Pass, dès le jour de sa sortie.
commentaire (0)