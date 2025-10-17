The Outer Worlds 2 est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 octobre 2025 à 17h16
De nombreux joueurs et joueuses se demandent si The Outer Worlds 2 est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.
The Outer Worlds 2 est-il multijoueur et/ou coopératif ?
Développé par Obsidian Entertainment et édité par Xbox Game Studios, The Outer Worlds 2 est considéré comme un RPG space opera, qui transportera les joueurs et les joueuses dans la colonie d'Arcadia. Le titre, qui est plutôt attendu par la communauté, doit arriver à la fin du mois d'octobre 2025. D'ailleurs, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent si The Outer Worlds 2 est multijoueur et/ou coopératif. Nous vous donnons la réponse à cette question, dans ce qui suit.

The Outer Worlds 2 est-il multijoueur et/ou coopératif ? 

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative : The Outer Worlds 2 ne dispose pas de dimension multijoueur et ne propose pas de coopération. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, le nouveau titre d'Obsidian Entertainement est une expérience 100 % solo, qui peut, pour rappel, être découverte dès le 29 octobre 2025, ou bien dès le 24 octobre de cette année grâce à l'accès anticipé, accordé à respectant une condition bien précise.

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D'ailleurs, cette information est notamment visible sur la page Steam du soft. Effectivement, dans un encart situé sur la droite, nous pouvons lire la mention « Solo » juste au-dessus de « Succès Steam » et « Partage familial ».

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Cet élément précis confirme, de ce fait, que The Outer Worlds 2 n'est pas un jeu multijoueur et n'est pas un titre coopératif. Il ne sera donc possible de jouer à la nouvelle production d'Obsidian Entertainment qu'en solo, tout comme c'est le cas pour le premier opus de la licence, c'est-à-dire The Outer Worlds.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que The Outer Worlds 2 débarque le 29 octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC (via Steam et via Battle.net). Le titre d'Obsidian Entertainment et de Xbox Game Studios entrera, par ailleurs, dans le catalogue du fameux service de Microsoft, soit le Game Pass, et ce, dès son lancement.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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