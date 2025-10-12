The Outer Worlds 2 est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 octobre 2025 à 15h00
De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence de The Outer Worlds 2 dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
The Outer Worlds 2 est-il dans le Game Pass ?
Développé par Obsidian Entertainment et édité par Xbox Game Studios, The Outer Worlds 2, qui est considéré comme un RPG space opera en vue subjective, doit débarquer à la fin du mois d'octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu. Le titre est assez attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui ont apprécié le premier opus. D'ailleurs, certaines personnes se demandent si le soft est présent ou non dans le Game Pass et désirent, ainsi, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.

Dans ce qui suit, nous vous partageons toutes les informations à connaître à propos de l'arrivée de The Outer Worlds 2 dans le Game Pass.

The Outer Worlds 2 est-il dans le Game Pass ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que la réponse est positive : The Outer Worlds 2 figure dans le Game Pass, et ce, depuis son lancement, qui date du 29 octobre 2025. Pour être plus précis, le titre est accessible via le Game Pass à condition d'avoir un abonnement actif au Game Pass Ultimate ou bien PC Game Pass.

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Cette information a notamment été partagée à plusieurs reprises, par le passé. Obsidian Entertainment a, d'ailleurs, rappelé cela via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, remontant au 8 juin dernier.
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, si vous possédez un abonnement actif au Game Pass, et plus précisément aux formules citées ci-dessus, vous pourrez découvrir le deuxième opus d'une des licences phares d'Obsidian, soit The Outer Worlds 2, via le fameux service de Microsoft, et ce, sans surcoût.

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Outer Worlds 2 débarque le 29 octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC (notamment via Steam et via Battle.net).
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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