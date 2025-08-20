The Outer Worlds 2 : De l'humour et des compagnons présentés dans un nouveau trailer

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 août 2025 à 12h18
Profitant de la cérémonie d'ouverture de la gamescom 2025, The Outer Worlds 2 a dévoilé la clique de compagnons qui pourront combattre à vos côtés. Mais ne vous attendez pas à vivre plus qu'une simple collaboration professionnelle.
The Outer Worlds 2 : De l'humour et des compagnons présentés dans un nouveau trailer
Comptant parmi les sorties les plus attendues de cette fin d'année, The Outer Worlds 2 a eu droit à son segment pendant l'Opening Night Live de la gamescom 2025. Le titre d'Obsidian Entertainment a présenté un peu plus en détail l'un des éléments majeurs de son gameplay : les compagnons que vous pourrez recruter au fil de votre aventure. Chacun des 6 partenaires de choc qui pourront combattre à vos côtés a ainsi eu droit à sa minute de gloire dans un nouveau trailer au ton décalé. 

Compagnons de choc pour aventure épique dans The Outer Worlds 2

Les 6 compagnons en question sont Niles, Valerie, Aza, Inez, Marisol et Tristan. Chacun d'entre eux est présenté quelques instants en montrant son apparence globale, certaines de ses caractéristiques au combat, ses atouts et ses inconvénients. Mais surtout, chaque personnage appartient à une faction différente et cela pourra influencer les joueurs sur leur envie de les recruter ou non. 

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Reprenant les grands classiques des compagnons de combat, The Outer Worlds vous proposera d'ajouter à votre équipe une guérisseuse, une puissante combattante, un accro du marteau, un expert en furtivité et plus encore

Pas de romance, mais toujours une dose d'humour au menu

S'il est déterminé à proposer une histoire plus ambitieuse, plus profonde et plus sérieuse que celle du premier opus, l'humour et les dialogues décalés ne disparaissent pas totalement. Le trailer y fait même allusion dès ses premières secondes en présentant les compagnons comme « le détail dont vous vous souviendrez plus que la fin du jeu ». Le PEGI précise également que le langage grossier sera de la partie. 

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Mais entre deux piques cinglantes, une phrase résonne encore dans l'esprit des joueurs : « And no, you can't sleep with them ». Cela signifie qu'il ne sera pas possible d'avoir de relations amoureuses avec les membres de votre équipe, malgré une petite tentative de romance présente dans le premier jeu.

Miniature vidéo

Rappelons en guise de conclusion que The Outer Worlds 2 sera disponible à partir du 29 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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