The Outer Worlds 2 : Critiqué par les joueurs, ce point du premier opus va être amélioré dans sa suite

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 13 juin 2025 à 16h33
Dans le cadre d'une récente interview, le directeur de The Outer Worlds 2 est revenu sur un détail qui a déçu les joueurs dans le premier opus et qui va faire entrer sa suite dans une nouvelle ère.
The Outer Worlds 2 : Critiqué par les joueurs, ce point du premier opus va être amélioré dans sa suite
La présentation du Summer Game Fest a permis à la communauté d'en apprendre plus sur les caractéristiques de The Outer Worlds 2. Cependant, un point est rapidement revenu dans les commentaires des internautes : est-ce que l'histoire de cette suite souffrira des mêmes défauts que le premier jeu ? À l'époque, de nombreuses personnes avaient reproché au premier The Outer Worlds son ton très léger tranchant radicalement avec son atmosphère assez sombre. Mais cela est sur le point de changer. 

Moins d'humour absurde, plus de noirceur dans The Outer Worlds 2

Interrogé par PCGamer, Brandon Adler (le game director du titre) a tout d'abord reconnu que le jeu original « pouvait parfois être monotone » vis-à-vis de son écriture, notamment sur les parties comiques. Cependant, les scénaristes ont pris ces critiques en compte en écrivant l'histoire de The Outer Worlds 2.
Je veux donner aux joueurs quelque chose de nouveau, pour qu'ils n'aient pas l'impression de ressasser le même type de blagues, le même type de contenu, le même type d'idées et de thèmes, encore et encore.

Une grande figure de l'industrie aux commandes de l'histoire de The Outer Worlds 2

Pour rendre l'histoire de The Outer Worlds 2 plus profonde et moins axée sur les blagues, Brandon Adler a fait appel à Leonard Boyarsky. Ce dernier n'est d'ailleurs pas inconnu chez Obsidian Entertainment car il avait déjà été codirecteur créatif sur The Outer Wilds aux côtés de Tim Cain, le créateur de Fallout.

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Mais Brandon Adler explique que « Vous remarquerez qu'il y a un ton un peu moins ridicule et plus sombre qui se dégage. C'est principalement grâce à Leonard. C'est ce qu'il aime, et il a donc plus d'influence sur ce genre de choses. »

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Mais malgré ce choix délibéré, l'humour restera toujours présent dans les dialogues de The Outer Worlds 2. « Nous voulions nous assurer de conserver les mêmes sensations que dans le premier jeu. Ainsi, lorsque les joueurs interagissent avec les différentes factions, ils peuvent également découvrir l'humour absurde qui se dégage du jeu ». Rappelons que The Outer Worlds est prévu pour le 29 octobre 2025 et qu'il sera disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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