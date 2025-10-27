The Outer Worlds 2 : Carte (map) interactive

L'utilisation d'une carte interactive pour The Outer Worlds 2 peut être un gain de temps non négligeable pour progresser, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.

Carte interactive de The Outer Worlds 2

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est un RPG space opera développé par Obsidian Entertainment et édité par Xbox Game Studios. Tout au long de l'aventure, les joueurs et les joueuses sont invités à se rendre sur diverses planètes, avec des zones ouvertes et faisant partie de la colonie d'Arcadia. De ce fait, durant votre périple, il se peut que vous ne sachiez pas où trouver tel ou tel élément, étant donné que le monde est relativement vaste. Ainsi, pour gagner de précieuses minutes et vous aider dans vos recherches, sachez qu'il est possible d'utiliserComme nous vous le disions,regorge d'activités et de points d'intérêt en tout genre, que ce soit les villes/villages, avec des PNJ et des marchands, ou encore les emplacements des différentes quêtes. Durant toute l'aventure, il ne sera pas facile de débusquer les éléments nécessaires à la progression ou demandés pour certaines quêtes secondaires, c'est pourquoi l'aide d'uneest évidemment la bienvenue.Grâce à cette, qui vous propose toutes les planètes disponibles sur The Outer Worlds 2 (Horizon Point Station, Paradise Island, Golden Ridge, « Free Market Station », Praetor et Cloister), vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sur cette, nous pouvons effectivement afficher toutes les ressources du jeu, que ce soit les collectibles (magazines, cartes de pitchball/tossball, etc.), les quêtes (principales, secondaires, des compagnons) ou encore les établis et les points de voyage rapide. En d'autres termes, si vous êtes un peu perdu et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers cette, qui devrait vous faire gagner un temps non négligeable dans vos recherches.Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner une ressource ou un lieu via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran. Comme vous aurez l'occasion de le voir, celui-ci est assez complet, tout comme la carte.En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses,, laquelle reste, comme nous vous le disions, la plus complète à l'heure actuelle.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.