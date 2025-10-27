The Outer Worlds 2 : Carte (map) interactive

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 octobre 2025 à 15h15
L'utilisation d'une carte interactive pour The Outer Worlds 2 peut être un gain de temps non négligeable pour progresser, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.
The Outer Worlds 2 : Carte (map) interactive
The Outer Worlds 2 est un RPG space opera développé par Obsidian Entertainment et édité par Xbox Game Studios. Tout au long de l'aventure, les joueurs et les joueuses sont invités à se rendre sur diverses planètes, avec des zones ouvertes et faisant partie de la colonie d'Arcadia. De ce fait, durant votre périple, il se peut que vous ne sachiez pas où trouver tel ou tel élément, étant donné que le monde est relativement vaste. Ainsi, pour gagner de précieuses minutes et vous aider dans vos recherches, sachez qu'il est possible d'utiliser une carte interactive de The Outer Worlds 2.

Carte interactive de The Outer Worlds 2

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Comme nous vous le disions, The Outer Worlds 2 regorge d'activités et de points d'intérêt en tout genre, que ce soit les villes/villages, avec des PNJ et des marchands, ou encore les emplacements des différentes quêtes. Durant toute l'aventure, il ne sera pas facile de débusquer les éléments nécessaires à la progression ou demandés pour certaines quêtes secondaires, c'est pourquoi l'aide d'une map interactive The Outer Worlds 2 est évidemment la bienvenue. 
  • Meilleure carte interactive de The Outer Worlds 2 → mapgenie.io
Grâce à cette carte, qui vous propose toutes les planètes disponibles sur The Outer Worlds 2 (Horizon Point Station, Paradise Island, Golden Ridge, « Free Market Station », Praetor et Cloister), vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sur cette map interactive, nous pouvons effectivement afficher toutes les ressources du jeu, que ce soit les collectibles (magazines, cartes de pitchball/tossball, etc.), les quêtes (principales, secondaires, des compagnons) ou encore les établis et les points de voyage rapide. En d'autres termes, si vous êtes un peu perdu et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers cette carte interactive de The Outer Worlds 2, qui devrait vous faire gagner un temps non négligeable dans vos recherches.

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Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner une ressource ou un lieu via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran. Comme vous aurez l'occasion de le voir, celui-ci est assez complet, tout comme la carte. 

En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses, vous pouvez utiliser cette carte interactive de The Outer Worlds 2, laquelle reste, comme nous vous le disions, la plus complète à l'heure actuelle. 

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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