Santé The Outer Worlds 2 : Comment l'augmenter ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 octobre 2025 à 17h46
Nous vous expliquons comment augmenter votre jauge de santé sur The Outer Worlds 2, afin que vous surviviez plus longtemps.
Santé The Outer Worlds 2 : Comment l'augmenter ?
Au cours de votre aventure sur The Outer Worlds 2, il se peut que vous mourriez plusieurs fois, notamment lors d'affrontements contre des ennemis coriaces, et ce, en raison d'une barre de santé plutôt basse. Fort heureusement, il est possible de l'augmenter sur le RPG space opera d'Obsidian Entertainment, afin de rester plus longtemps en vie.

D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment augmenter votre jauge de santé sur The Outer Worlds 2.

Comment augmenter sa santé sur The Outer Worlds 2 ?

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Sur The Outer Worlds 2, il existe trois façons distinctes d'améliorer et donc d'augmenter la santé de son personnage. D'ailleurs, les joueurs et les joueuses qui choisissent les modes de difficulté les plus élevés devront grandement faire attention à cela, étant donné que les ennemis infligent davantage de dégâts. Mais, voici donc comment augmenter sa jauge de santé sur The Outer Worlds 2
  • Monter de niveau
    • À chaque fois que votre personnage gagne un niveau, sa jauge de santé est augmentée.
  • Sélectionner les avantages adéquats
    • Certains avantages, proposés après l'obtention d'un niveau, peuvent améliorer votre santé maximale. C'est le cas, par exemple, de l'avantage « Bouclier à balles » qui augmente la santé de base de 10 %.
      • N'hésitez pas à les sélectionner, si vous éprouvez un peu de difficulté durant votre périple. Cependant, faites bien attention lors de vos choix : The Outer Worlds 2 ne vous propose plus de respec, une fois le prologue terminé.
  • Équiper les bons casques et armures
    • Plusieurs casques et armures disponibles sur The Outer Worlds 2 augmentent votre jauge de santé, et ce, de façon plus ou moins significative (+5 %, +10 %, etc.).
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Vous savez, à présent, comment augmenter votre santé de base sur The Outer Worlds 2. En complément, nous vous conseillons de choisir des avantages ou d'équiper des éléments qui améliorent la résistance aux dégâts. 

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Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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