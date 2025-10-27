Difficulté The Outer Worlds 2 : Laquelle choisir pour bien débuter son aventure ?

Si vous ne savez pas quelle difficulté choisir sur The Outer Worlds 2, sachez que nous vous partageons quelques informations et conseils pour vous aider à bien commencer votre périple.

Quelle difficulté choisir sur The Outer Worlds 2 ?

Les modes de difficulté sur The Outer Worlds 2

Mode de difficulté Histoire → « En mode Histoire, les ennemis ont une santé plus basse et infligent moins de dégâts ».

→ « En mode Histoire, les ennemis ont une santé plus basse et infligent moins de dégâts ». Mode de difficulté Normal → « En mode Normal, les ennemis ont une santé standard et infligent des dégâts normaux ».

→ « En mode Normal, les ennemis ont une santé standard et infligent des dégâts normaux ». Mode de difficulté Difficile → « En mode Difficile, les ennemis infligent davantage de dégâts ».

→ « En mode Difficile, les ennemis infligent davantage de dégâts ». Mode de difficulté Très difficile → « En mode Très difficile, les ennemis infligent des dégâts extrêmes ».

Quel mode de difficulté sélectionner sur The Outer Worlds 2 ?









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Pour leur aventure au sein de la colonie d'Arcadia, sur, les joueurs et les joueuses ont le choix entre plusieurs. Cette pluralité permet notamment à chacun de profiter de l'expérience qui lui convient le plus, soit de la plus tranquille à la plus extrême. Toutefois, il se peut qu'en débutant votre périple, vous ne sachiez pasDe ce fait, ci-dessous, nous vous apportons des explications et des conseils afin de vous aider àEn lançant une nouvelle partie sur, les joueurs et les joueuses doivent impérativement opter pour l'un des différentsproposés. D'ailleurs, en fonction du choix que vous ferez, la santé et les dégâts infligés par les ennemis sont affectés. Mais, sans plus tarder, voiciAinsi, et comme vous l'aurez compris grâce aux intitulés et descriptions de chaque, Histoire s'adresse aux joueurs et aux joueuses qui désirent se concentrer sur l'histoire principale et sur l'exploration, et ce, sans rencontrer trop de problèmes lors des combats. Le mode Normal est pour toutes celles et ceux qui souhaitent une expérience équilibrée. À l'inverse, si vous voulez du challenge, optez plutôt pour Difficile, voire Très difficile.Remarquons, à ce sujet, que deux trophées/succès exigent de termineren Difficile et/ou Très difficile. De ce fait, les joueurs et les joueuses qui veulent empocher le Platine ou le 100 % du RPG space opera d'Obsidian Entertainment devront lancer une partie (ou une deuxième partie) dans ces difficultés-là.En guise de conclusion, rappelons queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.