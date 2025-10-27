Niveau maximum The Outer Worlds 2 : Quel est le level cap ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 octobre 2025 à 16h49
Si vous vous demandez quel est le niveau maximum atteignable sur The Outer Worlds 2, sachez que nous vous partageons toutes les informations à connaître à propos du level cap de ce nouvel opus The Outer Worlds.
Niveau maximum The Outer Worlds 2 : Quel est le level cap ?
Durant toute l'aventure sur The Outer Worlds 2, qui est développé par Obsidian Entertainment et édité par Xbox Game Studios, les joueurs et les joueuses gagneront des points d'expérience, faisant ainsi monter le niveau de leur personnage. D'ailleurs, et comme à l'accoutumée, certaines personnes au sein de la communauté se demandent quel est le niveau maximum (level cap) sur The Outer Worlds 2, afin de savoir quand la progression sera bloquée.

Quel est le niveau maximum (level cap) sur The Outer Worlds 2 ?

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Le niveau maximum, aussi dit level cap, sur The Outer Worlds 2 est 30. Ce qui peut sembler peu. Cependant, il se pourrait que vous n'atteigniez pas le niveau maximum sur The Outer Worlds 2 si vous vous intéressez qu'à l'histoire principale. En effet, comme vous vous en doutez, pour atteindre le level cap sur le RPG space opera, il est nécessaire de passer du temps sur le contenu annexe, comme les quêtes secondaires ou encore les missions liées aux compagnons. 

Il se peut que le level cap de The Outer Worlds 2 change à l'avenir, notamment si Obsidian Entertainment a prévu des extensions/DLC pour ce deuxième opus. Pour le moment, les développeurs n'ont pas fait d'annonce allant dans ce sens. Toutefois, cela reste possible, d'autant plus que le premier titre de la licence a eu le droit à plusieurs contenus additionnels.

Comment monter de niveau sur The Outer Worlds 2 ? 

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Comme dans la plupart des jeux du même genre, il existe plusieurs façon de gagner des points d'expérience et ainsi monter de niveaux sur The Outer Worlds 2. Voici, d'ailleurs, quelques exemples : 
  • Réaliser les quêtes de l'histoire principale.
  • Effectuer des missions secondaires.
  • Éliminer les ennemis et boss.
  • S'intéresser aux quêtes des compagnons.
  • Explorer les différentes planètes et lieux de celles-ci.
D'ailleurs, pour bien progresser, sachez que vous pouvez vous aider d'une carte interactive de The Outer Worlds 2, qui vous donne l'emplacement des collectibles, des quêtes ou encore des PNJ, tels que les vendeurs.

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Pour conclure, rappelons que The Outer Worlds 2 est à retrouver sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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