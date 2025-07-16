Zelda : Le film a trouvé ses acteurs principaux

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 juillet 2025 à 14h35
Nintendo a, récemment, annoncé les acteurs qui joueront Zelda ainsi que Link dans le film live-action Zelda à venir.
Zelda : Le film a trouvé ses acteurs principaux
Comme vous le savez probablement déjà, la licence Zelda va bénéficier d'un film live-action. Cela avait notamment été annoncé à la fin de l'année 2023. Récemment, le projet d'adaptation a refait parler de lui étant donné que Nintendo a annoncé les acteurs principaux du film Zelda.

Deux premiers acteurs pour le film Zelda révélés

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En effet, grâce à une publication sur le compte Twitter/X de Nintendo, nous savons désormais qui jouera les protagonistes dans le film Zelda : Bo Bragason (The Jetty, Les Radleys) incarnera la Princesse Zelda, tandis que Benjamin Evan Ainsworth (The Haunting of Bly Manor, Flora et Ulysse) prêtera ses traits à Link. Dans ladite publication, nous pouvons lire les mots suivants :
Ici Miyamoto. J'ai le plaisir de vous annoncer que Zelda sera interprétée par Bo Bragason et Link par Benjamin Evan Ainsworth pour le film live-action de The Legend of Zelda. J'ai hâte de les voir tous les deux sur grand écran. 
Maintenant que les acteurs principaux pour le film The Legend of Zelda ont été trouvés, le projet d'adaptation devrait avancer. Pour autant, il va falloir patienter un long moment avant de pouvoir le découvrir.

Le film Zelda dispose déjà de sa date de sortie

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Nintendo a profité de cette annonce pour rappeler la date de sortie du film Zelda : le rendez-vous est fixé au 7 mai 2027. Pour rappel, en mars dernier, la firme avait partagé une première date, qui était celle du 26 mars 2027, puis a annoncé un report de quelques semaines. D'ailleurs, Nintendo avait donné des explications à ce sujet : 
Ici Miyamoto. Pour des raisons de production, nous reportons la date de sortie du film live-action The Legend of Zelda au 7 mai 2026. Ce sera quelques semaines plus tard que prévu, et nous prendrons le temps nécessaire pour que le film soit le meilleur possible. Merci de votre patience.
Rendez-vous donc en mai 2027 pour découvrir le film The Legend of Zelda.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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