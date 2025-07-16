Zelda : Le film a trouvé ses acteurs principaux

Zelda : Le film avance sa date de sortie
Le film Zelda prend un peu d'avance et annonce une nouvelle date de sortie.
Ici Miyamoto. J'ai le plaisir de vous annoncer que Zelda sera interprétée par Bo Bragason et Link par Benjamin Evan Ainsworth pour le film live-action de The Legend of Zelda. J'ai hâte de les voir tous les deux sur grand écran.Maintenant que les acteurs principaux pour le film The Legend of Zelda ont été trouvés, le projet d'adaptation devrait avancer. Pour autant, il va falloir patienter un long moment avant de pouvoir le découvrir.
This is Miyamoto. I am pleased to announce that for the live-action film of The Legend of Zelda, Zelda will be played by Bo Bragason-san, and Link by Benjamin Evan Ainsworth-san. I am very much looking forward to seeing both of them on the big screen. (1/2) pic.twitter.com/KA5XW3lwul— 任天堂株式会社 (@Nintendo) July 16, 2025
Ici Miyamoto. Pour des raisons de production, nous reportons la date de sortie du film live-action The Legend of Zelda au 7 mai 2026. Ce sera quelques semaines plus tard que prévu, et nous prendrons le temps nécessaire pour que le film soit le meilleur possible. Merci de votre patience.Rendez-vous donc en mai 2027 pour découvrir le film The Legend of Zelda.
commentaire (0)