Zelda : Le film a trouvé ses acteurs principaux

Nintendo a, récemment, annoncé les acteurs qui joueront Zelda ainsi que Link dans le film live-action Zelda à venir.

Deux premiers acteurs pour le film Zelda révélés

Ici Miyamoto. J'ai le plaisir de vous annoncer que Zelda sera interprétée par Bo Bragason et Link par Benjamin Evan Ainsworth pour le film live-action de The Legend of Zelda. J'ai hâte de les voir tous les deux sur grand écran.

This is Miyamoto. I am pleased to announce that for the live-action film of The Legend of Zelda, Zelda will be played by Bo Bragason-san, and Link by Benjamin Evan Ainsworth-san. I am very much looking forward to seeing both of them on the big screen. (1/2) pic.twitter.com/KA5XW3lwul — 任天堂株式会社 (@Nintendo) July 16, 2025

Le film Zelda dispose déjà de sa date de sortie

Ici Miyamoto. Pour des raisons de production, nous reportons la date de sortie du film live-action The Legend of Zelda au 7 mai 2026. Ce sera quelques semaines plus tard que prévu, et nous prendrons le temps nécessaire pour que le film soit le meilleur possible. Merci de votre patience.

Comme vous le savez probablement déjà, la licence Zelda va bénéficier d'un film live-action. Cela avait notamment été annoncé à la fin de l'année 2023. Récemment, le projet d'adaptation a refait parler de lui étant donné queEn effet, grâce à une publication sur le compte Twitter/X de Nintendo,. Dans ladite publication, nous pouvons lire les mots suivants :Maintenant que, le projet d'adaptation devrait avancer. Pour autant, il va falloir patienter un long moment avant de pouvoir le découvrir.. Pour rappel, en mars dernier, la firme avait partagé une première date, qui était celle du 26 mars 2027, puis a annoncé un report de quelques semaines. D'ailleurs, Nintendo avait donné des explications à ce sujet :Rendez-vous donc en mai 2027 pour découvrir le film The Legend of Zelda.