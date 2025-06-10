Zelda : Le film prend un peu de retard

Nintendo a indiqué que la sortie du film Zelda est, malheureusement, reportée.

Le film The Legend of Zelda est reporté

This is Miyamoto. For production reasons, we are changing the release date of the live-action film of The Legend of Zelda to May 7, 2027. It will be some weeks later than the release timing we originally announced, and we will take the extra time to make the film as good as it… — 任天堂株式会社 (@Nintendo) June 9, 2025

Ici Miyamoto. Pour des raisons de production, nous reportons la date de sortie du film live-action The Legend of Zelda au 7 mai 2027. Ce sera quelques semaines plus tard que prévu, et nous prendrons le temps nécessaire pour que le film soit le meilleur possible. Merci de votre patience.

Des détails sur le film live-action Zelda ?

C'est à la fin de l'année 2023 que nous apprenions que Nintendo a prévu un. Alors qu'au cours du mois de mars 2025, la firme avait annoncé une date de sortie, celle-ci n'est, malheureusement, plus d'actualité :En effet, via une publication sur le compte Twitter/X de Nintendo, Shigeru Miyamoto a précisé que. Ainsi,, au lieu du 26 mars 2027. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, sa sortie est repoussée de six semaines.Shigeru Miyamoto a apporté quelques explications concernantet a indiqué que ce temps supplémentaire est nécessaire « pour que le film soit le meilleur possible » :Étant donné que la sortie duest encore loin, il est possible que celle-ci soit de nouveau repoussée. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés, bien évidemment.Malheureusement, à l'heure actuelle, nous ne possédons que très peu d'informations concernant. Les fans attendent notamment d'en savoir plus à propos de son casting, mais aussi d'avoir un premier trailer. Nul doute que Nintendo partagera des détails à ce sujet dans les prochains mois. Là encore, nous serons au rendez-vous pour vous faire part des dernières actualités à propos de ce projet d'adaptation cinématographique.