Zelda : Le film prend un peu de retard

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 juin 2025 à 10h20
Nintendo a indiqué que la sortie du film Zelda est, malheureusement, reportée.
Zelda : Le film prend un peu de retard
C'est à la fin de l'année 2023 que nous apprenions que Nintendo a prévu un film live-action The Legend of Zelda. Alors qu'au cours du mois de mars 2025, la firme avait annoncé une date de sortie, celle-ci n'est, malheureusement, plus d'actualité : le film Zelda a été repoussé de quelques semaines.

Le film The Legend of Zelda est reporté

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En effet, via une publication sur le compte Twitter/X de Nintendo, Shigeru Miyamoto a précisé que l'adaptation cinématographique très attendue par les fans de Zelda a pris un peu de retard. Ainsi, le film live-action Zelda a été reporté de quelques semaines et sortira, dès lors, le 7 mai 2027 (aux États-Unis), au lieu du 26 mars 2027. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, sa sortie est repoussée de six semaines.
Shigeru Miyamoto a apporté quelques explications concernant le report du film Zelda et a indiqué que ce temps supplémentaire est nécessaire « pour que le film soit le meilleur possible » : 
Ici Miyamoto. Pour des raisons de production, nous reportons la date de sortie du film live-action The Legend of Zelda au 7 mai 2027. Ce sera quelques semaines plus tard que prévu, et nous prendrons le temps nécessaire pour que le film soit le meilleur possible. Merci de votre patience.
Étant donné que la sortie du film The Legend of Zelda est encore loin, il est possible que celle-ci soit de nouveau repoussée. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés, bien évidemment.

Des détails sur le film live-action Zelda ? 

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Malheureusement, à l'heure actuelle, nous ne possédons que très peu d'informations concernant le film The Legend of Zelda. Les fans attendent notamment d'en savoir plus à propos de son casting, mais aussi d'avoir un premier trailer. Nul doute que Nintendo partagera des détails à ce sujet dans les prochains mois. Là encore, nous serons au rendez-vous pour vous faire part des dernières actualités à propos de ce projet d'adaptation cinématographique.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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