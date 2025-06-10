Zelda : Le film prend un peu de retard

Zelda : Le film avance sa date de sortie
Le film Zelda prend un peu d'avance et annonce une nouvelle date de sortie.
Shigeru Miyamoto a apporté quelques explications concernant le report du film Zelda et a indiqué que ce temps supplémentaire est nécessaire « pour que le film soit le meilleur possible » :
This is Miyamoto. For production reasons, we are changing the release date of the live-action film of The Legend of Zelda to May 7, 2027. It will be some weeks later than the release timing we originally announced, and we will take the extra time to make the film as good as it…— 任天堂株式会社 (@Nintendo) June 9, 2025
Ici Miyamoto. Pour des raisons de production, nous reportons la date de sortie du film live-action The Legend of Zelda au 7 mai 2027. Ce sera quelques semaines plus tard que prévu, et nous prendrons le temps nécessaire pour que le film soit le meilleur possible. Merci de votre patience.Étant donné que la sortie du film The Legend of Zelda est encore loin, il est possible que celle-ci soit de nouveau repoussée. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés, bien évidemment.
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