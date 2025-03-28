Zelda : La date de sortie du film annoncée à la surprise générale

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 mars 2025 à 15h15
Nintendo a, très récemment, annoncé la date de sortie de son film live-action Zelda.
Zelda : La date de sortie du film annoncée à la surprise générale
Au début du mois de novembre 2023, Nintendo avait indiqué qu'un film live-action The Legend of Zelda était en préparation. Si l'annonce avait grandement enthousiasmé la communauté, le projet cinématographique ne possédait alors pas de date. Or, cela vient de changer car Nintendo a annoncé la date de sortie officielle du film Zelda.

Une date de sortie pour le film Zelda partagée

En effet, après avoir présenté Nintendo Today! lors du Nintendo Direct du 27 mars 2025, la firme a profité de l'application pour dévoiler une première information exclusive et pas des moindres : le film live-action The Legend of Zelda sortira le 26 mars 2027 dans le monde entier. Un rendez-vous qui n'est en réalité pas si éloigné que cela, après tout. 
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Ce que l'on sait du film The Legend of Zelda

À l'heure actuelle, Nintendo n'a pas révélé le synopsis du film live-action The Legend of Zelda. Nul doute que de plus amples informations concernant ce projet cinématographique, très attendu par les fans de l'univers, seront dévoilées dans les mois à venir.

En revanche, lors de la toute première annonce, Nintendo avait indiqué que Wes Ball, notamment connu pour la trilogie Le Labyrinthe, est à la réalisation du film live-action Zelda. D'après les informations partagées à ce moment-là, l'adaptation est produite par Shigeru Miyamato ainsi que Avi Arad, qui est le président d'Arad Productions et producteur de nombreux films à succès (dont Spider-Man: Across the Spider-Verse, Daredevil, et d'autres).

Nintendo Today!, qu'est-ce que c'est ?

Présenté au cours du Nintendo Direct du 27 mars 2025, Nintendo Today! est une application qui propose du contenu en lien avec les jeux et univers de Nintendo. Ainsi, grâce à celle-ci, les joueurs et les joueuses peuvent notamment consulter des nouvelles quotidiennes ou encore profiter d'un calendrier animé (pouvant adopter divers thèmes).
Étant donné que la firme a utilisé le Nintendo Today! pour annoncer la date de sortie du film Zelda, l'application se montre déjà très utile et une source très intéressante pour avoir des nouvelles, exclusives ou non, concernant les jeux et projets de Nintendo. Nintendo Today! est actuellement disponible sur appareils iOS/Android, via l'App Store et Google Play.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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Concombre_7891 (invité) Le 20/04/2025 à 10:48

J adore Zelda je suis trop pressée de le voire
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