Zelda : L'adaptation cinématographique pourrait prendre la forme d'une trilogie

Zelda : Le film avance sa date de sortie
Le film Zelda prend un peu d'avance et annonce une nouvelle date de sortie.
De plus, selon Production List, le premier film The Legend of Zelda pourrait être tourné en Nouvelle-Zélande, à compter du mois de novembre 2025, et ce, jusqu'à avril 2026. Son scénario, qui parlera aux fans de la licence, serait le suivant, d'après les informations partagées :
Nintendo is reportedly plotting a Zelda movie trilogy, with filming set for New Zealand.https://t.co/nNMlPMxIv5 pic.twitter.com/ZIQGDdo5Jt— VGC (@VGC_News) March 29, 2025
The Legend of Zelda suit Link, un jeune guerrier destiné à protéger le royaume magique d'Hyrule des forces des ténèbres. Le pays est menacé par Ganon, un seigneur de guerre impitoyable qui cherche à s'emparer de la Triforce, une ancienne relique censée conférer un pouvoir illimité. Pour l'arrêter, Link doit entreprendre un voyage périlleux, affronter des créatures monstrueuses, explorer des donjons dangereux et résoudre des énigmes complexes afin de découvrir des artefacts sacrés qui l'aideront dans sa quête.
commentaire (0)