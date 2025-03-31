Zelda : L'adaptation cinématographique pourrait prendre la forme d'une trilogie

Le projet d'adaptation cinématographique de The Legend of Zelda pourrait donner lieu à trois films.

Trois films pour The Legend of Zelda ?

Nintendo is reportedly plotting a Zelda movie trilogy, with filming set for New Zealand.https://t.co/nNMlPMxIv5 pic.twitter.com/ZIQGDdo5Jt — VGC (@VGC_News) March 29, 2025

The Legend of Zelda suit Link, un jeune guerrier destiné à protéger le royaume magique d'Hyrule des forces des ténèbres. Le pays est menacé par Ganon, un seigneur de guerre impitoyable qui cherche à s'emparer de la Triforce, une ancienne relique censée conférer un pouvoir illimité. Pour l'arrêter, Link doit entreprendre un voyage périlleux, affronter des créatures monstrueuses, explorer des donjons dangereux et résoudre des énigmes complexes afin de découvrir des artefacts sacrés qui l'aideront dans sa quête.







À la fin du mois de mars de cette année 2025, Nintendo a dévoilé la date de sortie du film live-action The Legend of Zelda, qui est prévu pour 2027. Très peu de temps après cette annonce officielle, une rumeur a circulé sur la Toile et a laissé entendre queComme reporté par VGC, l'insider Daniel "DanielRPK" Richtman a récemment indiqué, via son Patreon, que. Ce dernier explique également que les trois films Zelda pourraient se rendre disponibles sur une période de six ans (à raison d'un tous les trois ans, probablement) au total.De plus, selon Production List, le premier film The Legend of Zelda pourrait être tourné en Nouvelle-Zélande, à compter du mois de novembre 2025, et ce, jusqu'à avril 2026. Son scénario, qui parlera aux fans de la licence, serait le suivant, d'après les informations partagées :Reste à savoir qui incarnera Link et Zelda dans, dont la sortie en salles est prévue pour le 26 mars 2027. Des informations qui seront, très probablement, révélées dans les prochains mois. Nous serons, bien évidemment, au rendez-vous pour vous les relayer.