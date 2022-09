The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, suite de Breath of the Wild se dévoile avec une date de sortie

Un nom pour la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

L'une des productions Nintendo très attendues (si ce n'est la plus attendue) s'est bien montrée à l'occasion du Nintendo Direct du 13 septembre. L'événement s'est conclu sur une bande-annonce dans un premier temps énigmatique, avant de nous faire comprendre qu'il s'agissait bien d'un jeu Zelda et plus précisément deComme il fallait s'y attendre,. Nous aurons affaire à, comme l'a montré la fin de la bande-annonce. Cerise sur le gâteau,, puisqu'elle est programmée pour le 12 mai, en exclusivité sur Nintendo Switch, bien évidemment.Ces nouvelles images, que vous pouvez voir ci-dessous, nous teasent également quelques nouveautés, notamment la façon dont les joueurs pourront explorer ce monde. Link pourrait également profiter d'un nouveau moyen de locomotion.Maintenant que nous avons la date de sortie, Nintendo devrait nous dévoiler plus d'informations sur les nouveautés, le gameplay et l'histoire, qui fera suite aux événements de Breath of the Wild, ces prochains mois. Pour découvrir tout cela, il va falloir patienter jusqu'au 12 mai 2023 par nous-mêmes.