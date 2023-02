Ces articles pourraient vous intéresser

The Legend of Zelda: TOTK The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dévoile son édition collector Nintendo a présenté l'édition collector de l'un des jeux les plus attendus de l'année : The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

The Legend of Zelda: TOTK The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : Nintendo présente de nouveaux éléments d'histoire Lors de son Nintendo Direct, Nintendo a présenté une nouvelle bande-annonce de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Celle-ci offre aux fans de nouvelles images de gameplay et plus d'informations relatives à l'histoire du jeu.