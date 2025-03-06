The Legend of Zelda : Shigeru Miyamoto a longtemps refusé un film, voici pourquoi



le 06 mars 2025 à 16h32 Publié par Justine Manchuelle le 06 mars 2025 à 16h32

Pour la plus grande joie des joueurs, la licence The Legend of Zelda va enfin être adaptée au cinéma. Toutefois, il a fallu de multiples refus et un élément déclencheur pour que le projet se concrétise.