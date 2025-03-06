The Legend of Zelda : Shigeru Miyamoto a longtemps refusé un film, voici pourquoi

Pour la plus grande joie des joueurs, la licence The Legend of Zelda va enfin être adaptée au cinéma. Toutefois, il a fallu de multiples refus et un élément déclencheur pour que le projet se concrétise.
Depuis quelques années, les adaptations sur grand écran de jeux vidéo sont très populaires. Les exemples les plus récents incluent notamment la trilogie Sonic, Super Mario Bros. Le Film, Détective Pikachu ou encore Minecraft Le Film. Prochainement, un nouveau nom viendra s'ajouter à cette liste : The Legend of Zelda
. En effet, Nintendo a annoncé en novembre 2023 que l'épopée de Link et Zelda allait être adaptée en live-action
. Pourtant, ce projet très attendu a failli ne jamais voir le jour.
Toutes les tentatives d'adaptation de The Legend of Zelda refusées par Nintendo jusqu'à 2023
C'est ce qu'a révélé Gail Tilden, ancien responsable du marketing chez Nintendo of America. Invité à participer au podcast Video Game History Hour, il a été interrogé sur le fonctionnement de l'utilisation des licences pour les produits dérivés. En effet, l'homme est un habitué, car il a participé au développement de la Pokémania quand les premiers jeux sont arrivés aux États-Unis. Rapidement, la question de l'adaptation de The Legend of Zelda est arrivée dans la conversation.
Gail Tilden explique que le souhait d'adapter la franchise au cinéma n'est pas une idée récente.
Il raconte que pendant les années où il travaillait pour Nintendo, « Les gens m'appelaient toujours pour me demander de faire un film », raconte Tilden. Vous pouvez imaginer que la question la plus fréquente est « Nous vous appelons, nous aimerions faire un film sur Zelda ». La réponse était toujours non
. »Shigeru Miyamoto, directeur général de Nintendo, a refusé catégoriquement tous les projets d'adaptation de la licence, et ce pendant des années.
Gail Tilden a même partagé une anecdote étonnante à ce sujet. Il a personnellement demandé à Shigeru Miyamoto s'il accepterait le projet si Steven Spielberg lui-même réalisait ce film. Or, le directeur de Nintendo a répondu « Non ».
Ces refus catégoriques peuvent avoir plusieurs origines, mais l'une des plus probables est l'échec du film Super Mario Bros. de 1993.
Même s'il a acquis une certaine renommée au fil du temps, il était un échec commercial à sa sortie, d'autant qu'il ne respectait pas l'univers, l'atmosphère et la jovialité des jeux d'origine. Il est donc légitime de penser que Shigeru Miyamoto voulait protéger la licence The Legend of Zelda d'un échec similaire. Cependant, le succès du film d'animation Super Mario Bros de 2023 a poussé Shigeru Miyamoto à changer d'avis
. Cependant, il reste producteur du film, afin que l'univers d'Hyrule soit bien respecté.
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