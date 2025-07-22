Zelda: Breath of the Wild : Combien de sanctuaires sont disponibles ?

Nous vous précisons combien de sanctuaires sont disponibles sur The Legend of Zelda: Breath of the Wild, dans ce qui suit.

Nombre de sanctuaires sur Zelda: Breath of the Wild

Nombre de sanctuaires sur Zelda: BOTW → 120.

Finir tous les sanctuaires sur Zelda: BOTW, à quoi ça sert ?

Comme vous le savez probablement déjà,sont des points d'intérêt importants sur(Zelda: BOTW, pour les intimes). Ceux-ci sont disséminés aux quatre coins de la carte et recèlent, en leur sein, des énigmes à résoudre. Il se peut que vous désiriez tous les faire et donc que vous vous demandiezNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. SurÀ titre de comparaison, la suite de, soit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, propose 152au total, c'est-à-dire 32 de plus que l'opus sorti en 2017.Afin de trouver les sanctuaires sur, nous vous conseillons d'activer et d'utiliser les tours. Cela vous permettra, notamment, de prendre de la hauteur et de déceler les éléments, dont de potentiels, présents à l'horizon. Autrement, vous pouvez vous référer à une carte (map) interactive de, donc celle que nous vous proposons ci-dessous.Fort heureusement, une récompense attend celles et ceux qui découvriront et termineront. Ces derniers récupéreront ainsi l'élément suivant, via la quête « La récompense des guides » : la Tenue des Landes, soit la fameuse tunique verte de Link.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur Wii U, Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2. Un Pass d'extension, comprenant 2 DLC, est également disponible pour le jeu.