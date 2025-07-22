Zelda: Breath of the Wild : Combien de sanctuaires sont disponibles ?

Nous vous précisons combien de sanctuaires sont disponibles sur The Legend of Zelda: Breath of the Wild, dans ce qui suit.
Comme vous le savez probablement déjà, les sanctuaires
sont des points d'intérêt importants sur The Legend of Zelda: Breath of the Wild
(Zelda: BOTW, pour les intimes). Ceux-ci sont disséminés aux quatre coins de la carte et recèlent, en leur sein, des énigmes à résoudre. Il se peut que vous désiriez tous les faire et donc que vous vous demandiez combien de sanctuaires sont disponibles sur Zelda: Breath of the Wild
.
Nombre de sanctuaires sur Zelda: Breath of the Wild
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Sur The Legend of Zelda: Breath of the Wild
, les joueurs et les joueuses peuvent trouver et compléter 120 sanctuaires au total
.
- Nombre de sanctuaires sur Zelda: BOTW → 120.
À titre de comparaison, la suite de Zelda: Breath of the Wild
, soit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, propose 152 sanctuaires
au total, c'est-à-dire 32 de plus que l'opus sorti en 2017.
Afin de trouver les sanctuaires sur The Legend of Zelda: Breath of the Wild
, nous vous conseillons d'activer et d'utiliser les tours. Cela vous permettra, notamment, de prendre de la hauteur et de déceler les éléments, dont de potentiels sanctuaires
, présents à l'horizon. Autrement, vous pouvez vous référer à une carte (map) interactive de Zelda: BOTW
, donc celle que nous vous proposons ci-dessous.
Finir tous les sanctuaires sur Zelda: BOTW, à quoi ça sert ?
Fort heureusement, une récompense attend celles et ceux qui découvriront et termineront tous les sanctuaires de The Legend of Zelda: Breath of Wild
. Ces derniers récupéreront ainsi l'élément suivant, via la quête « La récompense des guides » : la Tenue des Landes, soit la fameuse tunique verte de Link.
Rappelons, en guise de conclusion, que The Legend of Zelda: Breath of the Wild
est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur Wii U, Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2. Un Pass d'extension, comprenant 2 DLC, est également disponible pour le jeu.
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