Zelda: Breath of the Wild : Combien de sanctuaires sont disponibles ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 juillet 2025 à 12h12
Nous vous précisons combien de sanctuaires sont disponibles sur The Legend of Zelda: Breath of the Wild, dans ce qui suit.
Zelda: Breath of the Wild : Combien de sanctuaires sont disponibles ?
Comme vous le savez probablement déjà, les sanctuaires sont des points d'intérêt importants sur The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Zelda: BOTW, pour les intimes). Ceux-ci sont disséminés aux quatre coins de la carte et recèlent, en leur sein, des énigmes à résoudre. Il se peut que vous désiriez tous les faire et donc que vous vous demandiez combien de sanctuaires sont disponibles sur Zelda: Breath of the Wild.

Nombre de sanctuaires sur Zelda: Breath of the Wild

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Sur The Legend of Zelda: Breath of the Wild, les joueurs et les joueuses peuvent trouver et compléter 120 sanctuaires au total.
  • Nombre de sanctuaires sur Zelda: BOTW → 120.
À titre de comparaison, la suite de Zelda: Breath of the Wild, soit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, propose 152 sanctuaires au total, c'est-à-dire 32 de plus que l'opus sorti en 2017.

Afin de trouver les sanctuaires sur The Legend of Zelda: Breath of the Wild, nous vous conseillons d'activer et d'utiliser les tours. Cela vous permettra, notamment, de prendre de la hauteur et de déceler les éléments, dont de potentiels sanctuaires, présents à l'horizon. Autrement, vous pouvez vous référer à une carte (map) interactive de Zelda: BOTW, donc celle que nous vous proposons ci-dessous.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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