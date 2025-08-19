Teindre les vêtements Zelda: Breath of the Wild : Comment changer la couleur des tenues ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 août 2025 à 15h00
Sur The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il est tout à fait possible de changer la couleur des tenues de Link. D'ailleurs, nous vous expliquons comment teindre les vêtements du héros sur Zelda: BOTW.
Teindre les vêtements Zelda: Breath of the Wild : Comment changer la couleur des tenues ?
Sur The Legend of Zelda: Breath of the Wild, les joueurs et les joueuses ont la possibilité de modifier l'aspect des tenues/armures de Link en changeant leur couleur. Toutefois, pour teindre les vêtements du protagoniste sur Zelda: BOTW, il convient de se rendre à un endroit bien précis. Il se peut que vous ne sachiez donc pas où aller ni comment faire.

C'est pourquoi nous vous expliquons, dans ce qui suit, comment teindre les vêtements de Link, et donc comment changer la couleur des tenues/armures de notre cher héros, sur The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Teindre les vêtements de Link sur The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Où se rendre pour changer la couleur des tenues sur Zelda: Breath of the Wild ?

Comme indiqué ci-dessus, afin de teindre les tenues et armures de Link sur Zelda: BOTW, vous devez absolument vous rendre à un endroit bien spécifique. Il s'agit du village d'Elimith, qui est surplombé par le Laboratoire antique d'Elimith et placé au sud-est du village Cocorico (sur la partie est de la carte). Normalement, très tôt dans votre aventure, vous devrez vous y aller pour progresser dans la quête principale.

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Une fois que vous êtes au village d'Elimith, cherchez une maison surmontée de fioles de différentes couleurs. Vous l'aurez compris, il s'agit de la boutique du teinturier, qui est détenue par Soje. Entrez-y et parlez avec ledit PNJ pour modifier la couleur des tenues et armures de Link.

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Teindre les tenues de Link sur Zelda: BOTW, comment faire ?

Lors de votre conversation avec Soje, vous aurez la possibilité de choisir une option de dialogue permettant de changer la couleur des vêtements actuellement équipés par Link. Sélectionnez-la pour accéder au menu donnant l'opportunité de modifier la teinte de l'équipement porté. Vous aurez, dès lors, le choix entre plusieurs coloris (noir, rouge foncé, rose, etc.). Il ne vous reste donc plus qu'à choisir.

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Toutefois, sachez que teindre une tenue ou une armure sur Zelda: Breath of the Wild n'est pas une action gratuite. À chaque fois, vous devrez vous séparer de 20 rubis. De plus, il convient de posséder des matériaux/ressources spécifiques, permettant à Soje de teindre le vêtement en question. Normalement, vous devriez en posséder dans votre inventaire si vous avez éliminé des créatures sur le chemin et si vous avez récupéré leur loot.

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Revenir à la teinte d'origine d'un vêtement sur Zelda: Breath of the Wild, comment faire ?

Il se peut qu'après plusieurs heures de jeu, vous désiriez revenir sur votre précédent choix et ainsi retrouver la teinte d'origine de la tenue/de l'armure modifiée. Cela est, fort heureusement, tout à fait possible sur Zelda: Breath of the Wild. En parlant à Soje, au village d'Elimith, vous devriez avoir la ligne de dialogue « Couleur originale », qui permet de rendre à un vêtement sa couleur originale.

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Legend of Zelda: Breath of the Wild est disponible sur Wii U, Nintendo Switch ainsi que Nintendo Switch 2.

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