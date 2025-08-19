Teindre les vêtements Zelda: Breath of the Wild : Comment changer la couleur des tenues ?

Sur The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il est tout à fait possible de changer la couleur des tenues de Link. D'ailleurs, nous vous expliquons comment teindre les vêtements du héros sur Zelda: BOTW.

Teindre les vêtements de Link sur The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Où se rendre pour changer la couleur des tenues sur Zelda: Breath of the Wild ?

Teindre les tenues de Link sur Zelda: BOTW, comment faire ?







Revenir à la teinte d'origine d'un vêtement sur Zelda: Breath of the Wild, comment faire ?

Sur, les joueurs et les joueuses ont la possibilité de. Toutefois, pour, il convient de se rendre à un endroit bien précis. Il se peut que vous ne sachiez donc pas où aller ni comment faire.C'est pourquoi nous vous expliquons, dans ce qui suit,Comme indiqué ci-dessus, afin de, vous devez absolument vous rendre à un endroit bien spécifique. Il s'agit du village d'Elimith, qui est surplombé par le Laboratoire antique d'Elimith et placé au sud-est du village Cocorico (sur la partie est de la carte). Normalement, très tôt dans votre aventure, vous devrez vous y aller pour progresser dans la quête principale.Une fois que vous êtes au village d'Elimith, cherchez une maison surmontée de fioles de différentes couleurs. Vous l'aurez compris, il s'agit de la boutique du teinturier, qui est détenue par Soje. Entrez-y et parlez avec ledit PNJ pourLors de votre conversation avec Soje, vous aurez la possibilité de choisir une option de dialogue permettant deactuellement équipés par Link. Sélectionnez-la pour accéder au menu donnant l'opportunité dede l'équipement porté. Vous aurez, dès lors, le choix entre plusieurs coloris (noir, rouge foncé, rose, etc.). Il ne vous reste donc plus qu'à choisir.Toutefois, sachez quen'est pas une action gratuite. À chaque fois, vous devrez vous séparer de 20 rubis. De plus, il convient de posséder des matériaux/ressources spécifiques, permettant à Soje deen question. Normalement, vous devriez en posséder dans votre inventaire si vous avez éliminé des créatures sur le chemin et si vous avez récupéré leur loot.Il se peut qu'après plusieurs heures de jeu, vous désiriez revenir sur votre précédent choix et ainsi retrouver la teinte d'origine de la tenue/de l'armure modifiée. Cela est, fort heureusement, tout à fait possible sur. En parlant à Soje, au village d'Elimith, vous devriez avoir la ligne de dialogue « Couleur originale », qui permet de rendre à un vêtement sa couleur originale.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur Wii U, Nintendo Switch ainsi que Nintendo Switch 2.