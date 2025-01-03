The Legend of Zelda: Breath of the Wild recréé à l'identique dans Minecraft

Si vous vous êtes toujours demandés à quoi ressemblerait Hyrule si ses paysages étaient entièrement faits de blocs, découvrez la réponse avec cette création inspirée de Breath of the Wild.
Le mode créatif de Minecraft
permet d'imaginer des univers fantastiques ou de recréer des éléments emblématiques. Si certains se sont amusés à reproduire Paris à l'identique dans le monde de Steve, d'autres utilisent cet outil pour faire du Pixel Art, construire les vaisseaux de Star Trek ou le Comté du Seigneur des Anneaux. Mais le jeu vidéo peut aussi être une source d'inspiration pour les créateurs les plus inspirés et les plus ambitieux.
Dans ce domaine, plusieurs grands univers ont marqué les joueurs depuis plusieurs générations. Cependant, le royaume d'Hyrule est l'un de ceux qui fait le plus rêver les amateurs d'aventure.
D'ailleurs, le vaste monde ouvert de The Legend of Zelda: Breath of the Wild
représentait un beau défi à relever pour Grazzy. Bien connu au sein de la communauté Minecraft, ce créateur de contenus s'est spécialisé dans l'architecture et la création d'univers dans Minecraft.
Mais si recréer à l'identique le monde d'Hyrule semblait impossible à concrétiser, Grazzy a réussi et il a récemment raconté cette incroyable épopée en vidéo.
Plus de 2000 heures de travail nécessaires pour recréer The Legend of Zelda: Breath of the Wild bloc par bloc
Dans une longue vidéo partagée sur sa chaîne YouTube le 20 décembre 2024, Grazzy explique qu'après deux ans de créations partagées sur sa chaîne, il n'est plus habité par la flamme des débuts. Cependant, en 2022, une idée insensée lui traverse l'esprit et qu'il résume par cette phrase : « What if I build all the The Legend of Zelda: Breath of the Wild in Minecraft ?
».
Même si l'idée parait irréalisable car Breath of the Wild est un jeu en monde ouvert, Grazzy a souhaité se lancer. En effet, ce souhait de recréer Hyrule ne date pas de 2022. Cette vision existait dans son esprit depuis déjà plusieurs années. Toutefois, il s'est rapidement heurté à quelques obstacles.
J'avais repoussé cette idée pendant si longtemps pour une raison simple : c'est impossible. Reproduire chaque parcelle de ruines, chaque village, chaque gardien - ce serait déjà assez difficile en soi, mais comment pourrais-je reproduire le terrain d'Hyrule lui-même ?
Pour avoir une meilleure vision d'ensemble, il a d'abord utilisé l'éditeur de cartes Minecraft open source WorldPainter.
Cet outil permet aux utilisateurs de sculpter et de dessiner des paysages détaillés, permettant ainsi de transposer plus facilement les éléments d'Hyrule en blocs. Puis, avec l'aide d'un groupe d'amis, Grazzy s'est lancé dans la construction de chaque parcelle de terre
, de chaque élément de donjon, de chaque arbre, de chaque dragon du jeu…
Après 2 ans de travail acharné et plus de 2000 heures de création
, le monde ouvert de The Legend of Zelda: Breath of the Wild peut être exploré dans Minecraft. Le résultat est saisissant et regorge de détails qui ne manqueront pas de ravir les amateurs des aventures de Link. Si vous souhaitez en explorer chaque recoin, sachez qu'elle est disponible gratuitement en cliquant sur ce lien
et qu'elle est utilisable dans le mode Survie de Minecraft.
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