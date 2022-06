The Legend of Zelda: Breath of the Wild : Carte (map) interactive d'Hyrule

Carte interactive The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Sorti en exclusivité sur Nintendo Switch, en 2017,ne cesse d'attirer de nouvelles joueuses et de nouveaux joueurs. D'ailleurs, l'aventure proposée est assez conséquente et le monde ouvert, représentant le Royaume d'Hyrule, est plutôt vaste. De ce fait, chercher un sanctuaire, une arme ou bien une noix Korogus, entre autres, peut être assez difficile.Heureusement, pour vous aider, plusieurs outils sont disponibles sur la Toile, dont des cartes interactives. Il en existe un certain nombre, toutes ayant leurs spécificités, bien que l'ensemble des informations principales se retrouvent sur chacune de ces. Mais l'une d'entre elles a attiré notre attention. Ainsi, découvrez, dans ce qui suit,tout du moins celle qui nous semble la plus complète et pertinente.Le royaume d'Hyrule, représenté dans, est grand. Le titre demande, entre autres, de trouver tous les Sanctuaires, trouver de l'équipement, tuer des Gardiens, pour ne citer que ces quelques exemples. Par ailleurs, celles et ceux désirant le 100 % dedevront s'intéresser à certains collectibles, dont les nombreuses Noix Korogus.Ainsi, grâce à cette carte interactive représentant les différentes régions du royaume d'Hyrule, tout le monde pourra y trouver son compte. Notons, d'ailleurs, qu'il est tout à fait possible de sélectionner et/ou désélectionner certaines catégories. Ce qui permettra à chacun de trouver, facilement, l'objet de sa quête.Cette carte interactive se veut assez complète puisqu'elle marque l'emplacement des camps ennemis, des écuries, des tours Sheikah ou encore des quêtes secondaires et des feux pour cuisinier, etc.Rappelons, finalement, queest disponible sur Nintendo Switch. Un deuxième opus est d'ailleurs en préparation.